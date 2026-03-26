Böde Dániel őszinte beismerést tett a négy gyermekéről

Otthon is jól működik a csapatmunka Böde Dánieléknél. Mint ismert, a Paks labdarúgójának felesége, Böde-Bíró Blanka a szülése után már visszatért a Ferencváros női kézilabda-csapatának kapujába, így nem mindig egyszerű dolog, hogy ki van a kisgyermekükkel, de van rá megoldás.

Fotó: Szabó Miklós

A nagyszülők besegítenek, nemcsak az én szüleim, hanem Blanka szülei is nagyon segítőkészek. Nyugdíjasok, van idejük segíteni

– árulta el a TikTok-oldalára feltöltött videóban a korábbi válogatott csatár.

Böde Dánielnek az előző házasságából három gyermeke született, Böde-Bíró Blanka pedig tavaly júliusban adott életet első közös gyermeküknek.

Próbáljuk úgy csinálni a dolgokat, hogy ne kelljen egyszerre a négy gyerekkel nekem lenni, de lesz ilyen nemsokára is. Akkor is jönnek majd sógoromék segíteni, így tudjuk megoldani ezeket a napokat

– mesélte a Paks labdarúgója.