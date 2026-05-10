Micsoda büszkeség! Újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett Szandi fia

Az énekesnő számára különösen érzelmes időszak ez, hiszen nemsokára Szandi nagymama lesz. Azonban nem csak erre kell készülni, hanem arra is, hogy fia, Bogdán Csabi újabb hatalmas mérföldkőhöz érkezett. Az ország egyik legszeretettebb énekesnője közösségi oldalán osztotta meg követőivel, milyen büszke a fiára, aki már kisgyermekkora óta pontosan tudta, milyen úton szeretne elindulni.

Szandi könnyfakasztó posztot tett ki

Szandi, vagyis Pintácsi Alexandra több fotót is megosztott fiáról, köztük régi gyerekkori képeket és friss felvételeket is. Az énekesnő szerint Csabi már egészen kicsi korában megmutatta, milyen kreatív és tehetséges fiú.

Az egyik fotón például éppen varrógépnél ülve dolgozik koncentráltan, ami jól mutatja, mennyire komolyan veszi a jövőjét és a tanulmányait.

A büszke édesanya azt is elárulta, hogy fia szeptemberben folytatja tanulmányait a vágyott szakmájában.

A világ legvarázslatosabb dolga szülőnek lenni és látni, ahogy a gyermekeink a szárnyaikat bontogatják!

– írta meghatottan Szandi.

Érettségi után új élet kezdődik

Az ország most tele van izgalommal és stresszel az érettségik miatt, nincs ez másképp a sztárok gyermekeinél sem. Szandi azonban láthatóan minden pillanatát élvezi annak, hogy végigkísérheti fia életének ezt a fontos szakaszát.

Csabi túl van az írásbeli érettségin és szeptemberben megkezdi tanulmányait divat- és jelmeztervező szakon

– árulta el a büszke énekesnő. Bogdán Csaba régóta készül erre a hivatásra, ráadásul rendszeresen édesanyját is meglepi az általa készült ruhákkal, aki már A Dal egyik adásában is megjelent a fia által készített ruhában.

Azért édesanyámnak van egy határozott stílusa, ezért ahogy ő fogalmaz, egy kicsit »nevelem« őt, hogy egy másik irányt is kipróbáljon, amire szerintem nyitott is. Ő szeret vagányabbul öltözködni, én pedig az elegánsabb vonalat képviselni, ezt a kettőt pedig nagyon jól tudjuk ötvözni szerintem. Megvan az előnye, hogy rá tervezek, hiszen otthon van és mivel én tervezést egyelőre még nem tanultam, ezért mindent magamnak kellett kikísérleteznem

– olvasható a Metropol korábbi cikkében.