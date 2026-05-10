Varga Kevin és szerelme babát várnak, romantikus fotókkal jelentették be a hírt

Hatalmas a boldogság Varga Kevin és kedvese életében: a szerelmespár első közös gyermekét várja. A focista és párja egy igazán meghitt, kreatív Instagram-poszttal tudatta az örömhírt követőikkel, akik azonnal elárasztották őket gratulációkkal és jókívánságokkal.

Varga Kevin párja kisbabát vár / Fotó: KOVACS PETER

Varga Kevin bejelentette, hogy apa lesz

A romantikus hangulatú polaroidképeken apró babaruhák és a pár kutyusa is feltűnik, de az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor Kevin gyengéden lehajolt, hogy megpuszilja kedvese már szépen gömbölyödő pocakját. A fotókról csak úgy sugárzik a boldogság és az izgatott várakozás

Amikor kettőből három lesz

– írták a bejegyzésben, amely pillanatok alatt rengeteg lájkot és kedves kommentet kapott.

A 30 éves válogatott labdarúgó számára egyébként is emlékezetes időszak ez: januárban igazolt a Honvéd csapatához, amellyel sikerült kiharcolniuk a feljutást - írja a Bors.

Úgy tűnik tehát, Kevin nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is fantasztikus hónapokat él át. A pár már korábban is gyakran osztott meg romantikus közös pillanatokat a közösségi médiában, most pedig egy kisbaba érkezésével válik még teljesebbé a boldogságuk.