Varga Kevin és szerelme babát várnak, romantikus fotókkal jelentették be a hírt
A fiatal focista első gyermekét várja párjával.
Hatalmas a boldogság Varga Kevin és kedvese életében: a szerelmespár első közös gyermekét várja. A focista és párja egy igazán meghitt, kreatív Instagram-poszttal tudatta az örömhírt követőikkel, akik azonnal elárasztották őket gratulációkkal és jókívánságokkal.
Varga Kevin bejelentette, hogy apa lesz
A romantikus hangulatú polaroidképeken apró babaruhák és a pár kutyusa is feltűnik, de az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor Kevin gyengéden lehajolt, hogy megpuszilja kedvese már szépen gömbölyödő pocakját. A fotókról csak úgy sugárzik a boldogság és az izgatott várakozás
Amikor kettőből három lesz
– írták a bejegyzésben, amely pillanatok alatt rengeteg lájkot és kedves kommentet kapott.
A 30 éves válogatott labdarúgó számára egyébként is emlékezetes időszak ez: januárban igazolt a Honvéd csapatához, amellyel sikerült kiharcolniuk a feljutást - írja a Bors.
Úgy tűnik tehát, Kevin nemcsak a pályán, hanem a magánéletében is fantasztikus hónapokat él át. A pár már korábban is gyakran osztott meg romantikus közös pillanatokat a közösségi médiában, most pedig egy kisbaba érkezésével válik még teljesebbé a boldogságuk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre