„Félelmetes hangulat vár a Fradira” – félti a zöld-fehéreket a magyar válogatott játékosa

A csütörtöki Fenerbahce–Fradi (Isztambul, 18.45, TV: m4Sport) labdarúgó- Európa-liga találkozó előtt ki ne emlékezne 2020. november 18-ra, amikor a Puskás Arénában játszott Nemzetek Ligája-találkozón Varga Kevin a saját kapujától 19 méterre labdát szerzett, azt a török 16-osig vezette, és a jobb alsó sarokba lőtte? Azzal nyert 2-0-ra a magyar válogatott. Az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában az ellenfél újra török, de egészen más kaliberű: a félelmetes Fenerbahce. A jelenleg a Nyíregyházát erősítő Varga hasonló sikerre nem lát esélyt, sőt…

Fenerbahce–Fradi-meccsel folytatódik az Európa-liga Fotó: Tumbész Hédi

Fenerbahce–Fradi: ijesztő környezetben játsszák

Három ottani klubban is futballoztam, a Kasimpasával a Török Kupáért játszottam a híres Sükrü Saracoglu-stadionban, ahol éktelen hangzavart teremtettek a Fener nézői, és ez vár a magyar bajnokra is. De ez csak a dolgok kisebbik rossz oldala, tudniillik a hazaiak játékosállományának minősége adja fel igazán a leckét a mieinknek

– nyilatkozta a 13-szoros magyar válogatott Varga, aki a győzelemre nem lát esélyt, és szerinte a döntetlen is csodálatos értékű lenne.

Készüljenek fel arra, hogy Domenico Tedesco edző vezényletével csakis a támadójátékot erőlteti a Fenerbahce, szélsőjátékuk színvonalas, amire persze méltó válasz lehetne az egyéni megugrás. A marokkói Júszef el-Neszjri mellett a kolumbiai Jhon Durán helyzetfelismerése rengeteg gondot okozhat Szalai Gáboréknak

– tette hozzá a nyíregyházi Varga.