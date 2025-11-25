RETRO RÁDIÓ

„Félelmetes hangulat vár a Fradira” – félti a zöld-fehéreket a magyar válogatott játékosa

Korábban három török klubban (Kasimpasa, Hatayspor, Ankaragücü) is futballozott Varga Kevin. Nem tagadta, borúsan ítéli meg a Fenerbahce–Fradi-találkozó magyar esélyét.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.11.25.
labdarúgás európa-liga Fenerbahce Varga Kevin alapszakasz Nyíregyháza FTC

A csütörtöki Fenerbahce–Fradi (Isztambul, 18.45, TV: m4Sport) labdarúgó- Európa-liga találkozó előtt ki ne emlékezne 2020. november 18-ra, amikor a Puskás Arénában játszott Nemzetek Ligája-találkozón Varga Kevin a saját kapujától 19 méterre labdát szerzett, azt a török 16-osig vezette, és a jobb alsó sarokba lőtte? Azzal nyert 2-0-ra a magyar válogatott. Az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában az ellenfél újra török, de egészen más kaliberű: a félelmetes Fenerbahce. A jelenleg a Nyíregyházát erősítő Varga hasonló sikerre nem lát esélyt, sőt…

Fenerbahce-Fradi, csapatkép
Fenerbahce–Fradi-meccsel folytatódik az Európa-liga Fotó: Tumbész Hédi

Fenerbahce–Fradi: ijesztő környezetben játsszák

Három ottani klubban is futballoztam, a Kasimpasával a Török Kupáért játszottam a híres Sükrü Saracoglu-stadionban, ahol éktelen hangzavart teremtettek a Fener nézői, és ez vár a magyar bajnokra is. De ez csak a dolgok kisebbik rossz oldala, tudniillik a hazaiak játékosállományának minősége adja fel igazán a leckét a mieinknek

 – nyilatkozta a 13-szoros magyar válogatott Varga, aki a győzelemre nem lát esélyt, és szerinte a döntetlen is csodálatos értékű lenne.

Készüljenek fel arra, hogy Domenico Tedesco edző vezényletével csakis a támadójátékot erőlteti a Fenerbahce, szélsőjátékuk színvonalas, amire persze méltó válasz lehetne az egyéni megugrás. A marokkói Júszef el-Neszjri mellett a kolumbiai Jhon Durán helyzetfelismerése rengeteg gondot okozhat Szalai Gáboréknak

– tette hozzá a nyíregyházi Varga.

Most még 12 hely a különbség

A két fél Európa-liga alapszakaszában eddig játszott mérkőzései:

Fenerbahce: Dinamo Zagreb 1-3 (idegenben), Nice 2-1 (otthon), Stuttgart 1-0 (o), Viktoria Plzen 0-0 (o)

FTC: Viktoria Plzen 1-1 (o), Genk 1-0 (i), Salzburg 3-2 (i), Ludogorec 3-1 (o)

Az FTC (10 pont) a harmadik, a török együttes (7 pont) a 15. helyezett az alapszakasz mezőnyében. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu