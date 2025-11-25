„Félelmetes hangulat vár a Fradira” – félti a zöld-fehéreket a magyar válogatott játékosa
Korábban három török klubban (Kasimpasa, Hatayspor, Ankaragücü) is futballozott Varga Kevin. Nem tagadta, borúsan ítéli meg a Fenerbahce–Fradi-találkozó magyar esélyét.
A csütörtöki Fenerbahce–Fradi (Isztambul, 18.45, TV: m4Sport) labdarúgó- Európa-liga találkozó előtt ki ne emlékezne 2020. november 18-ra, amikor a Puskás Arénában játszott Nemzetek Ligája-találkozón Varga Kevin a saját kapujától 19 méterre labdát szerzett, azt a török 16-osig vezette, és a jobb alsó sarokba lőtte? Azzal nyert 2-0-ra a magyar válogatott. Az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában az ellenfél újra török, de egészen más kaliberű: a félelmetes Fenerbahce. A jelenleg a Nyíregyházát erősítő Varga hasonló sikerre nem lát esélyt, sőt…
Fenerbahce–Fradi: ijesztő környezetben játsszák
Három ottani klubban is futballoztam, a Kasimpasával a Török Kupáért játszottam a híres Sükrü Saracoglu-stadionban, ahol éktelen hangzavart teremtettek a Fener nézői, és ez vár a magyar bajnokra is. De ez csak a dolgok kisebbik rossz oldala, tudniillik a hazaiak játékosállományának minősége adja fel igazán a leckét a mieinknek
– nyilatkozta a 13-szoros magyar válogatott Varga, aki a győzelemre nem lát esélyt, és szerinte a döntetlen is csodálatos értékű lenne.
Készüljenek fel arra, hogy Domenico Tedesco edző vezényletével csakis a támadójátékot erőlteti a Fenerbahce, szélsőjátékuk színvonalas, amire persze méltó válasz lehetne az egyéni megugrás. A marokkói Júszef el-Neszjri mellett a kolumbiai Jhon Durán helyzetfelismerése rengeteg gondot okozhat Szalai Gáboréknak
– tette hozzá a nyíregyházi Varga.
Most még 12 hely a különbség
A két fél Európa-liga alapszakaszában eddig játszott mérkőzései:
Fenerbahce: Dinamo Zagreb 1-3 (idegenben), Nice 2-1 (otthon), Stuttgart 1-0 (o), Viktoria Plzen 0-0 (o)
FTC: Viktoria Plzen 1-1 (o), Genk 1-0 (i), Salzburg 3-2 (i), Ludogorec 3-1 (o)
Az FTC (10 pont) a harmadik, a török együttes (7 pont) a 15. helyezett az alapszakasz mezőnyében.
