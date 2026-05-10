"Én úgy szeretlek téged, hogy az már nem evilági!" - Egy éve kérték meg Lil G kezét
A zenész és testépítő nem is lehetne szerelmesebb.
Lil G, avagy Laskai Lili egészen fiatalon vált ismertté: mindössze 16 éves volt, amikor berobbant a hazai zenei életbe a Petőfi Sándor című dallal, amelyet Nemazalány oldalán készített. Azóta nemcsak a zenében építi a karrierjét, hanem a sportban is komoly célokat tűzött ki maga elé.
Egy éve ereszkedett féltérdre Lil G szerelme
Az énekesnő az elmúlt időszakban a testépítés világában is egyre aktívabb lett, és rengeteget dolgozott azon, hogy formába hozza magát a versenyekre. Tavaly bikini junior kategóriában indult egy hazai fitneszversenyen, ahol rögtön a negyedik helyen végzett, nemrég pedig már érmet is sikerült szereznie egy megmérettetésen.
A legemlékezetesebb pillanat azonban nem az eredményhirdetésnél érkezett el. Miközben Lil G a hónapokig tartó kemény felkészülés után a színpadon állt, párja, Horváth Márk, aki szintén a testépítés szerelmese, váratlanul letérdelt elé a közönség szeme láttára. A lánykérés teljesen váratlanul érte az énekesnőt, a nézők és a versenyzők pedig egyaránt meglepetten figyelték a romantikus jelenetet.
Az Instagram-oldalán megosztott képeken jól látszik, hogy Lil G mennyire meghatódott, mialatt könnyek között mondott igent szerelmének, aki ezután egy csillogó gyémántgyűrűt húzott az ujjára. A szerelmespár azóta is boldogan készül a közös jövőre, és már napra pontosan egy éve jegyesek.
Egy éve ezen a csodálatos napon mondtam Igent egy olyan embernek, aki azóta is minden napomat csodálatossá teszi! (Még akkor is, mikor felidegesít...) Én úgy szeretlek téged, hogy az már nem evilági!
