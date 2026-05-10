Hátborzongató, amit a Diana-ház teteje rejt; Holttest a Duna-parton; A kelenföldi tetőfoglalók visszatérése

1. Lelepleztük a városi legendát: hátborzongató, mit rejt a Diana-ház teteje.

A rejtélyes építmény nemcsak egy patikusdinasztia történetét őrzi, hanem Budapest ostromának és 1956 véres napjainak titkait is végigkísérte. A kupak a Diana-ház tetején egy torony, aminek a belsejében egy szoba van. Aki végigsétál a Károly körúton, talán észre sem veszi ezt a kupak formájú, különös, nyolcszögletű tornyot. Pedig a Diana-ház tetején magasodó furcsa építmény nem egyszerű dísz: egy gyógyszerészeti birodalom emlékét őrzi.

A kupak alakú torony a Diana-ház tetején belül egy 13 négyzetméteres szoba hátborzongató titkot rejt / Fotó: Gáll Regina / metropol

2. Holttestet találtak a Duna-parton



Május 5-én Kiskunlacházán, majd három nappal később Lórévnél a Dunából került elő egy holttest. Mindkét esetben a tűzoltókat riasztották, akik szakszerűen kiemelték a testet a vízből és a partra húzták. Sajnos egyik áldozaton sem tudtak segíteni. A teljes cikk itt olvasható.

Három nappal ezelőtt Kiskunlacházán találtak holttestet / Fotó: Önkéntes Tűzoltóság Ráckeve

3. Visszatértek a kelenföldi tetőfoglalók

Döbbenetes fotók árulkodnak arról, milyen mocsokban élnek a fiatalok a panel tetején. Eldobált szemét, fojtogató ürülékszag, sátrak és holmik mindenhol. A kelenföldi tetőfoglalók a jó idő miatt visszatértek, ráadásul most még szemtelenebbek, ugyanis úgy gondolják, a tető tényleg az övék, így más abba nem szólhat bele, amit ők csinálnak. Elképesztő felvételek készültek róluk. A teljes cikk itt olvasható.

Ismét megjelentek a sátrakkal a tetőn / Fotó: Kelenföld- a nyolcas körzet

4. Sokkoló a látvány a Velencei-tónál: Gárdonyban már a mederben sétálnak a turisták

Döbbenetes látvány fogadta stábunkat Gárdonyban: ahol egy éve még hullámzott a víz, ott most repedezett föld és pusztuló nádas található. Az agárdi vízmérce alig 67 centimétert mutat, ami miatt a helyi vendéglátósok és vállalkozók teljes kétségbeeséssel várják a nyári szezont. Ha nem történik csoda, a Velencei-tó idén végleg a kiszáradás útjára léphet, tönkretéve a térség turizmusát. A teljes cikket itt olvashatod.

Drámai a helyzet a Velencei-tó körül / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

5. „Két emeletet zuhantam, mégis a csúcsra jutottam” – A kerekesszékes Rita így ad reményt másoknak

Két emeletet zuhant, kerekesszékbe került és úgy érezte, véget ért az élete. Janovics Rita azonban a legmélyebb pontról is talpra állt. Ma már a Gördülő Alapítvány arcaként a tánc és a paracurling erejével ad reményt azoknak, akiknek újra kell kezdeniük mindent. Így inspirál másokat a kerekesszékes Rita! A saját súlyos balesete és újrakezdése történetével mutat példát. A teljes cikk itt olvasható.