Visszatértek a kelenföldi tetőfoglalók: döbbenetes fotók árulkodnak róla, milyen mocsokban élnek a fiatalok a panel tetején

Megdöbbentő állapotok uralkodnak Kelenföldön, az Etele úti társasházaknál. Több épület tetejét is elfoglalták a hajléktalanok, amit a rossz idő miatt már egyszer elhagytak, de mivel ismét közeledik a nyár, ezért szépen visszaköltöztek. A hajléktalanok között van több fiatal is, akiket a lakók azért engednek be, mert azt hiszik, ott élnek, ám most kiderült, nem erről van szó, ugyanis ők a kelenföldi tetőfoglalók.

Rengeteg mocskot hagynak maguk után a kelenföldi tetőfoglalók

Fotó: Kelenföld- a nyolcas körzet

Kelenföldi tetőfoglalók: úszik a mocsokban a társasház, tehetetlenek a lakók

Teljes nyugalomban, semmivel sem foglalkozva élik az életüket a hajléktalanok a kelenföldi társasházak tetején. Sátrakat hordtak fel, néhány tányért, kanalat, alkoholos palackokat, matracokat. A lakóknak elege van, szerintük több százezres kárt okoznak a tetőfoglalók.

Ezeken a lapos tetőkön nem szabad ennyit ugrálni és mászkálni, egyszerűen nem értik meg, hogy mekkora kárt okoznak

– mondta el egy lakó. Míg egy másik a rongálást és a lakások fosztogatását emelte ki.

Ismét megjelentek a sátrakkal a tetőn

Szerintem úgy engedik be őket, hogy azt gondolják, ide valók. Az egyik gyerek például nincs több 20 évesnél. Nagyon felháborító a viselkedésük. Felfordulást okoznak, szemetelnek, lefújják festékkel a falat és még a lakásokba is benyitogatnak….

– mondta egy asszony.

Cipők, papucsok és tányérok. Mintha egy albérletbe költöztek volna be

Megoldás nincs, hiszen hosszú hónapok óta szenvednek velük a lakók, és nem segít rajtuk senki. A tetőt tilos lezárni is, ugyanis a tűzvédelmi szabályzat értelmében kötelező, hogy nyitva maradjon. Korábban néhány lakó felment, hogy elbeszélgessen az illegális tetőfoglalókkal. Amit találtak, sokkolta őket. A szemétkupacokat és az ürülékeket kerülgetve odasétáltak hozzájuk, akikkel szót nem nagyon lehet érteni. Hiába zavarják el őket, fél órán belül visszatérnek a „helyükre”. A lakók abban bíznak, hogy végre valaki foglalkozni fog az ügyükkel.