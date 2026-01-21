Hajléktalanok a háztetőn: a tél elüldözte őket – Sokkoló, mi maradt utánuk

A havazás és a mínuszok elriasztották az illegális tetőfoglalókat Kelenföldön. Ahogyan azt korábban a Ripost megírta, több panelházba is betörtek a hajléktalanok, majd sátraikkal felköltöztek a tetőkre. Azonban úgy tűnik, a kemény tél viszontagságaival nem számoltak.

A tetőn éltek a hajléktalanok (Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet)

Hajléktalanok éltek a háztetőn

Elképesztő állapotok uralkodtak azokon a háztetőkön, amiket önkényesen elfoglaltak a hajléktalanok Kelenföldön. Az Etele úton több olyan háztető is volt, ahová sátrakkal, matracokkal rendezkedtek be. Akkor a lakók lapunknak elmondták, hogy ezek az emberek megnehezítették a mindennapjaikat, ráadásul fosztogatták a folyósokon elhelyezett beépített szekrényeket és a lakásokba is benyitogattak.

Az összes szemetüket a tetőn hagyták (Fotó: Metropol)

Kollégáink most kilátogattak ahhoz a 10 emeletes panelházhoz, aminek a tetején már hetek óta hajléktalanok laktak. Kiderült: nem bírták a téli mínuszokat, így végre elköltöztek a tetőről. Azonban nem vittek mindent magukkal…

Ürülék, koszos ruhák, borotva és mindenféle lom maradt azok után az illegális tetőfoglalók után, akik Kelenföldön éltek. Ezek mellett pálinkás üveg, üvegpoharak, függöny, bicska, papucsok is maradtak még, amiknek természetesen ilyenkor már nincs gazdája. A lakók szerint a hajléktalanokat nem érdekli, hogy ezeket ki fogja feltakarítani, hiszen ők már elmentek innen.

Tényér és poharak. Vajon honnan szerezhették ezeket? (Fotó: Metropol)

Én a kilencediken lakom. Pont az én lakásomnál van az a forduló, ahol állandóan ültek a hajléktalanok és melegedtek. Hatalmas hangzavar volt mindig, szétdobálták a szemetüket. Voltak köztük fiatalok is, annyira, hogy hirtelen nem is gondoltuk róla, hogy ő is a tetőn él. A hideg miatt elköltöztek innen, ami elég nagy megnyugvást jelent, de a sok szemét itt maradt. Nem tudom, ki fogja feltakarítani, de én biztos nem nyúlok hozzá…

– mondta Anita.

Ezzel juthattak be a házba? (Fotó: Metropol)

A tetőn egy csipogós ajtónyitót is találtunk, amire „Kuka” volt írva, így elképzelhető, hogy ezzel sikerült közlekedniük és újra és újra visszajutniuk a házba. Most úgy tűnik, melegebb helyet kerestek maguknak a mínuszok idejére az illegális tetőfoglalók.