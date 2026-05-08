Sokkoló a látvány a Velencei-tónál: Gárdonyban már a mederben sétálnak a turisták

A Velencei-tó, hazánk egyik legkedveltebb üdülőhelye, jelenleg az életéért küzd. Míg tavaly ilyenkor még 130 centiméteres, élettel teli vízfelület fogadta az ide érkezőket, idén május elején az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a vízszint drasztikus mélységbe, mindössze 67 centiméterre zuhant. Ez a döbbenetes adat nem csupán egy statisztika: a helyszínen járva a saját szemünkkel győződtünk meg a pusztulás mértékéről.

Drámai a helyzet a Velencei-tó körül

Gárdonyi körkép: Sokkoló látvány a Velencei-tó partján

Őszintén szólva a saját szemünknek sem akartunk hinni, amikor megpillantottuk a tó medrét Gárdonyban. A part mentén hosszú métereket lehet gyalogolni a teljesen kiszáradt, kifehéredett talajon.

Ahol korábban gyerekek pancsoltak, ott most por és elszáradt növényzet van csak. A víz színe opálos, a levegőben terjengő állott szag pedig messze nem az a hűsítő tóparti élmény, amit megszokhattunk. A helyiek arcára ráfagyott a mosoly.

Gyerekkorom óta ide járok, de ilyet még sosem láttam. Meleg van, alig esik, nem tudom, mi lesz itt nyáron

– mondta elkeseredve István, aki évtizedek óta hűséges látogatója a környéknek.

Vörös József szerint a helyzet még ennél is súlyosabb:

Régen is volt aszály, de most alig van 30-40 centi víz egyes részeken. Ebben már fürödni sem lehet, még a nád is kipusztult.

Ha ez így folytatódik, a víz akár hatvan méterrel is beljebb húzódhat a parttól

Kétségbeesett vendéglátósok: Veszélyben a megélhetés

A természeti csapás mögött súlyos emberi sorsok és családi vállalkozások állnak. A gárdonyi és velencei vendéglátósok teljes mértékben kétségbe vannak esve. Számukra a tó nemcsak pihenőhely, hanem a túlélés záloga. Krisztián, aki a strandon üzemeltet büfét, úgy látja, idén a szakadék szélére kerülhetnek.

Tavaly ilyenkor 130 centi volt a víz, most a fele sincs meg. Ha ez így folytatódik, a víz akár hatvan méterrel is beljebb húzódhat a parttól

– magyarázta a vállalkozó. Krisztián szerint, ha a vízszint a kritikus 30-40 centiméter alá csökken, a turisták elmaradnak és a helyi turizmusból élőknek semmi esélyük nem lesz a talpon maradásra.

Rosszabb a jövőkép, mint a 2022-es mélypont

Sokan a 2022-es évet emlegetik a tó történetének eddigi mélypontjaként, amikor augusztusban 52 centiméternél állt meg a vízmérce. A dráma azonban most abban rejlik, hogy még csak májust írunk, és máris majdnem ott tartunk, ahol két éve a legnagyobb aszály idején. A szakértők és a helyiek attól tartanak, hogy az idei év minden korábbi negatív rekordot megdönt.