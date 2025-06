Összedúlt ágyak és szobák: mindent hátrahagyva tűntek el a Velencei-tó partján álló üdülőből – galéria!

A Velencei-tó partján álló egykor közkedvelt üdülőből rejtélyesen tűntek el a vendégek. Nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért zárta be a kapuit. A Felfedező nevű híres urbexes járt az épületben.

Az üdülőben összedúlták az ágyakat Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a tanár házaspár otthona, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, s ne feledkezzünk meg az elhagyatott balatoni üdülőről sem. Most egy a Velencei-tó partján álló rejtélyes üdülőben járt.

A Velencei-tó partján álló üdülőben rengeteg holmit hagytak hátra. Retró bögrék sorakoznak a konyhaszekrényben, de még egy pöttyös labda is ott árválkodik az egyik szobában. Az összedúlt ágyak baljós dolgokat sejtettnek.

