Szódásszifon és májas hurka: rejtélyesen tűntek el a vendégek a balatoni üdülőből

A retró balatoni nyár hangulatát idézi az a vízparti házikó, ahol A Felfedező nevű híres urbexes járt. Valóságos időkapszulaként maradt fent a balatoni üdülő.

Mindent hátrahagytak balatoni üdülőben (Fotó: A Felfedező-urbexes)

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, s ne feledkezzünk meg az eltűnt tanár házaspár otthonáról sem! Most egy elhagyatott balatoni üdülő falai között járt.

A balatoni üdülő rejtélye

Az egykori tulajdonosok mindent hátrahagytak az épületben. Az asztalon szódásszifonok sorakoznak, az üdülő bárjában még mindig kint lóg egy tábla, ami májas hurkát hirdet, mindössze 590 forintos darabáron.

Ennek a balatoni üdülőnek a társalgójába belépve mintha a rendszerváltás előtt találtam volna magam, nagyon szépen megmaradt a berendezés, még évekkel az üdülő bezárása után is

– árulta el az urbexes.

Nézz be te is az elhagyatott balatoni üdülőbe! Íme a galériánk: