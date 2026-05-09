Holttestet találtak a Duna-parton: három nap leforgása alatt a második került elő

Mentőhelikopter zaja rázta meg május 8-án 11 óra magasságában a Pest vármegyei, Lóréven élőket. Kiderült, hogy egy holttestet találtak a Duna-parton. Egy járókelő szúrta ki a testet, ami éppen a vízben lebegett. Azonnal segítséget hívott, de hiába, a szakemberek már nem tudták megmenteni.

Holttestet találtak a Duna-parton / Fotó: Önkéntes Tűzoltóság Ráckeve

Holttestet találtak a Duna-parton, második a héten

Rejtély. A héten már a második holttestet találják meg a Dunában. Az elsődleges információk szerint egy járókelő vette észre, amin Lórévnél a Dunában egy test lebeg a vízben. Azonnal segítséget hívott, de ekkor már sajnos nem mozgott az áldozat. A ráckevei önkéntes tűzoltók csapata vonult ki a partra, ők voltak azok, akik partra húzták a holttestet. Később a szervezet a Facebook-oldalán kommunikált a tragédiáról.

2026. május 8-án 11:25-kor kaptuk a riasztást: Lórév, Duna-partra halott kiemeléshez, műszaki mentésben kértek segítséget. A bejelentés alapján: "Duna-parton sétálva halott embert talált, 3 méterre van a parttól

– közölték.

A helyszínre azonnal mentőhelikoptert riasztottak.

A rajparancsnokunktól kapott információk szerint Makád és Lórév határára, a nagy dunai partszakaszra vonult egységünk, ahol a parttól körülbelül 4-5 méterre egy holttest lebegett a vízen. Kéziszerszám segítségével kollégáink az elhunytat a partra kihúzták, kiemelték. A helyszínre érkezett egy mentőhelikopter, mentőegység, vízi rendészet, rendőr kollégák: megállapították, hogy a középkorú férfi már több napja elhunyt. További tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség, a helyszínt a rendőr kollégáknak átadtuk. Részvétünket ezúton fejezzük ki a hozzátartozóknak

– zárták.

Lapunknak sikerült egy helybéli férfival beszélnie, ő csak szűkszavúan nyilatkozott:

Annyit tudok, hogy egy férfi testét találták meg. Illetve azt, hogy a szemtanú véletlenül járt arra, csak pihenni szeretett volna a parton, amikor kiszúrta a testet. Nagyon felzaklatta őt

– mondta el.

Három nappal ezelőtt Kiskunlacházán találtak holttestet / Fotó: Önkéntes Tűzoltóság Ráckeve

Holttestet húztak ki a Dunából Kiskunlacházán

Szemtanú riasztotta a hatóságokat május 5-én Kiskunlacházán a Dunához, ugyanis elmondása szerint egy test lebegett a vízben. A hatóság emberei pillanatok alatt a helyszínen voltak, köztük az ráckevei önkormányzati tűzoltóság tagjai is, akik azonnal csónakba pattantak, hogy ki tudják emelni a testet a vízből. A tűzoltók beszámolója szerint a férfi teste nagyjából 20-25 méterre volt a parttól. Így egyelőre nem lehet tudni, hogy mi vezetett a két ember halálához.