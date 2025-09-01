Holttestet láttak a soroksári Dunában: dermesztő, mit tett a komp vezetője

Sokkoló jelenetek zajlottak le vasárnap délután (augusztus 31.) a Duna, Soroksári Rév csepeli állomásánál. Az egyik kompról több utas is felfigyelt egy furcsa dologra a vízben, ami miatt segítséget is hívtak. Kiderült végül, hogy félelmük valós, ugyanis egy holttest akadt fent az egyik acélhuzalban.

Holttest akadt fent az acélhuzalban Illusztráció/Fotó: Shutterstock

Holttest lebegett a Dunában

Ismeretlen férfit emeltek ki a Dunából vasárnap délután – tudta meg a Metropol. A holttest egy acélhuzalban akadt fent a Soroksári Révnél. Itt vették észre azok, akik komppal szerettek volna utazni.

Én is azon a kompon voltam, ami utoljára elindult Soroksárról. A D14-es járatnál történt ez a borzalom, pontosabban annak a környékén vettük észre a férfit holttestét

– kezdte lapunknak Dávid.

Nagyon furcsán nézett ki, pontosan nem is tudtuk, hogy mi lebeghet a vízben. Aztán szóltunk a komp kapitányának.

Dávid szerint a kapitány azonnal intézkedett, megvizsgálta mi úszhat a vízben.

Órákig tartott a helyszínelés Fotó: Google Maps

Ezt elmondani nem tudod, milyen érzés és látvány fogatott minket

– meséli tovább a fiatal férfi.

A komp vezetője nézte meg egy hosszú fémrúddal, hogy mi úszik a víz felszínén. Állítólag neki is egy korábbi utas mondta, hogy ott nagy baj lehet…

Végül értesítették a hatóságokat, akik perceken belül a helyszínre vonultak. Kiemelték az ismeretlen férfi testét a partra, ahol több órán keresztül zajlott a helyszínelés. Úgy tudjuk, hogy 50 év körüli lehetett a férfi, de egyelőre nem sikerült azonosítaniuk. Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következőt nyilatkozták:

2025. augusztus 31-én, 16 óra körül érkezett bejelentés, hogy egy ismeretlen személyazonosságú férfi holttestet találtak Csepelen, a Ráckevei- Duna-ágnál. A helyszíni szemle során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit

– írta válaszában a rendőrség.