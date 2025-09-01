RETRO RÁDIÓ

Holttestet láttak a soroksári Dunában: dermesztő, mit tett a komp vezetője

A kompon utazók vették észre, hogy valami úszik a vízben. Hamar kiderült, hogy egy holttest az. Azonnal értesítették a rendőrséget, akik kiemelték a férfi testét a vízből és órákig helyszíneltek a kikötőben.

Megosztás
Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.09.01. 20:00
áldozat Soroksári rév holttest

Sokkoló jelenetek zajlottak le vasárnap délután (augusztus 31.) a Duna, Soroksári Rév csepeli állomásánál. Az egyik kompról több utas is felfigyelt egy furcsa dologra a vízben, ami miatt segítséget is hívtak. Kiderült végül, hogy félelmük valós, ugyanis egy holttest akadt fent az egyik acélhuzalban. 

holttest
Holttest akadt fent az acélhuzalban Illusztráció/Fotó: Shutterstock

Holttest lebegett a Dunában 

Ismeretlen férfit emeltek ki a Dunából vasárnap délután – tudta meg a Metropol. A holttest egy acélhuzalban akadt fent a Soroksári Révnél. Itt vették észre azok, akik komppal szerettek volna utazni

Én is azon a kompon voltam, ami utoljára elindult Soroksárról. A D14-es járatnál történt ez a borzalom, pontosabban annak a környékén vettük észre a férfit holttestét

 – kezdte lapunknak Dávid. 

Nagyon furcsán nézett ki, pontosan nem is tudtuk, hogy mi lebeghet a vízben. Aztán szóltunk a komp kapitányának.

Dávid szerint a kapitány azonnal intézkedett, megvizsgálta mi úszhat a vízben. 

holttest
Órákig tartott a helyszínelés Fotó: Google Maps

Ezt elmondani nem tudod, milyen érzés és látvány fogatott minket

 – meséli tovább a fiatal férfi. 

A komp vezetője nézte meg egy hosszú fémrúddal, hogy mi úszik a víz felszínén. Állítólag neki is egy korábbi utas mondta, hogy ott nagy baj lehet…

Végül értesítették a hatóságokat, akik perceken belül a helyszínre vonultak. Kiemelték az ismeretlen férfi testét a partra, ahol több órán keresztül zajlott a helyszínelés. Úgy tudjuk, hogy 50 év körüli lehetett a férfi, de egyelőre nem sikerült azonosítaniuk.  Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következőt nyilatkozták: 

2025. augusztus 31-én, 16 óra körül érkezett bejelentés, hogy egy ismeretlen személyazonosságú férfi holttestet találtak Csepelen, a Ráckevei- Duna-ágnál. A helyszíni szemle során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit

– írta válaszában a rendőrség.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu