„Két emeletet zuhantam, mégis a csúcsra jutottam” – A kerekesszékes Rita így ad reményt másoknak

Két emeletet zuhant, kerekesszékbe került és úgy érezte, véget ért az élete. Janovics Rita azonban a legmélyebb pontról is talpra állt. Ma már a Gördülő Alapítvány arcaként a tánc és a paracurling erejével ad reményt azoknak, akiknek újra kell kezdeniük mindent. Így inspirál másokat a kerekesszékes Rita!

Rita a padlásról a pincébe zuhant, egy életre lebénult és kerekesszékbe kényszerült. Azonban nem adta fel, először táncegyesületet hozott létre, majd a társaival curlingezni is elkezdtek. Mint ahogyan a táncban, úgy a curlingben is érmeket szerzett csapatával, a Gördülő Alapítvánnyal. (Fotó: olvasói)

„Ott véget ért minden” – kerekesszékből ad százaknak új reményt Janovics Rita

Janovics Rita a padlásról egészen a pincéig zuhant, és a 12-es csigolyája eltört, ami maradandó bénuláshoz vezetett. Elmondása szerint ez volt élete legmélyebb időszaka, amikor úgy érezte, véget ért számára a világ.

29 évesen két emeletet zuhantam. Abban a pillanatban úgy éreztem, darabokra tört a világom. Két évig szinte senkivel sem beszéltem, az utcára sem mentem ki. Úgy éreztem, számomra ott véget ért minden, pedig volt egy kilencéves kislányom és nem sokkal korábban váltam el

- mesélte el Rita, aki létrehozta a paratánc egyesületet, majd később a paracurlinget.

A tánc és a paracurling teljesen beszippantott minket. Nagyon sok erőt és kitartást adott nekünk. Szeretnénk minél több érintett emberhez eljuttatni a sport és a közösség erejét

- tette hozzá.

Sikeres a paracurling csapat (Fotó: Olvasói)

A Gördülő Tánc Egyesület a kerekesszékes tánc egyik meghatározó hazai közösségévé vált, majd Janovics Rita később a paracurling felé fordult, ahol a csapatával világbajnoki ezüstérmet szerzett. Az egyesületből kinőtt Gördülő Alapítvány ma már a sport és a közösség erejével segíti a nehéz élethelyzetbe került embereket, céljuk pedig, hogy új kapaszkodót adjanak az élethez a kerekesszékeseknek. Rita jelenleg parasportokat népszerűsít, többek között az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben tart paracurling-bemutatókat, hogy minél többen találkozzanak ezzel a közösséget és motivációt adó sporttal.

Rájöttem, hogy ami velem történt, azon már nem lehet változtatni. De azt minden ember maga döntheti el, milyen irányba indul tovább. Én új utakat választottam, és hatalmas öröm számomra, hogy másokat is támogathatok ezen a nehéz, sokszor rögös úton. Hiszem, hogy együtt könnyebb haladni, és mindannyian tovább gördülhetünk az életben. Az életcélom, hogy az élet tengerén hajótörést szenvedett embereknek mutassak fényt a sport, a tánc és a közösségi élmények erejével

- mondta Rita.