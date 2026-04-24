Kerekesszékes producer gyűjt pénzt a sorstársai számára egy maratonon - „Ez egy drága betegség, sok speciális eszközre van szükség.”

Kerekesszékkel vesz részt a maratonon egy gyógyíthatatlan betegséggel küzdő producer. Célja, hogy a betegség kutatását támogassa az összegyűjtött pénzösszeggel.

Fotó: GoFundMe/Matthew Cox Running for MNDA charity, carried by Love

Kerekesszékkel a londoni maratonon

Már harmadszorra vesz részt a londoni maratonon Matt Cox, idén azonban kerekesszékkel méretteti meg magát. A 46 éves férfit, a Pride of Britain korábbi executive producerét tavaly motoros neuron betegséggel diagnosztizálták. Célja, hogy 100 ezer fontot, azaz 46 millió forintot gyűjtsön a kutatások számára. A kerekesszékes férfi a családja segítségével tervezi megtenni a 42 kilométeres távot: testvérei, unokatestvérei tolják majd őt felváltva a pályán.

A családom egy pillanatig sem habozott, amikor megkértem őket, hogy segítsenek. Szerencsétlen vagyok, hogy megkaptam ezt a betegséget, de hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy ilyen közeg vesz körül

– mondta a brit Mirrornak.

Segíteni szeretne a sorstársain

Matt, aki korábban televíziós producerként dolgozott 2024-ben vette észre az első tüneteket: váratlanul elesett, majd egyre többször ütötte fel a fejét a mozgáskoordinációs problémák. Félt a diagnózistól, emiatt sokáig nem is ment orvoshoz. Egy barátja unszolására végül kórházba került, így hónapokkal később megállapították, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd.

„Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én kerülök ebbe a helyzetbe” – fogalmazott a producer, aki korábban maga is interjúkat készített halálos betegséggel küzdő emberekkel. A diagnózist nehezen fogadta el, legfőképpen annak tudatában, hogy a betegség túlélési ideje csak néhány év.

A diagnózis óta az állapota romlott: egyre inkább kerekesszék használatára szorul, és a nyelés is nehézséget okoz számára. „A legnagyobb harcom a félelem ellen van. Nem a haláltól félek, hanem attól, hogy elveszítem a függetlenségemet” – mondta. Még a nehézségek sem állították meg abban, hogy segítséget nyújtson a sorstársainak: „Ez egy drága betegség, sok speciális eszközre van szükség. Amikor már nem tudtam felmenni a lépcsőn, a szervezet segített egy lépcsőlift beszerelésében. Szeretnék én is visszaadni valamit” – tette hozzá a Mirror cikkében.