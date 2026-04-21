Rémálomra ébredt: 36 évesen került kerekes székbe és az idősek otthonába a csinos nő

A Floridában elő Erica Mays egykor szörfözéssel, tánccal és tornaedzőként töltötte a napjait. Elárulta, hogyan változott meg az élete egyik napról a másikra, amikor arra ébredt, hogy nem érzi a lábát. Most 36 évesen egy idősek otthonában él, miután egy gerincfertőzés miatt a mellkasától lefelé megbénult.

Erica már 16 évesen elkezdett dolgozni tornaedzőként, majd egy olasz étteremben lett menedzser. A munkával járó nyomást úgy kezelte, hogy elmenekült a józanság elől. Függősége pedig a magasból a mélybe rántotta: hajléktalanná vált. És ez volt a fertőzésének kiváltó oka.

Egy híd alatt éltem, egy darab hungarocellen. Fogalmam sem volt arról, hogy egy fertőzés terjed a gerincemben

– emlékezett vissza Erica a pillanatra, ami odáig vezetett, hogy összeomlott az élete.

A bénulását megelőző napokban Erica nagyon rosszul lett, láz kínozta és alig tudott járni. Miután rákényszerítette magát, hogy majdnem három kilométert gyalogoljon, eljutott egy szállodába, ahol végre megkönnyebbülést érzett.

„Zuhanyozhattam, volt ágyam, ételem, és aznap éjjel baromi jól aludtam. Ám reggelre minden megváltozott. Nem éreztem a lábamat. Azt hittem, csak elzsibbadt” – mondja. Ám bármivel is próbálkozott, nem segített. Végül sürgősen kórházba szállították, ahol a vizsgálatok kimutatták, hogy egy ötcentis tályog nyomja a gerincvelőjét. A ritka, ám súlyos állapot orvosi körökben jól ismert: ha nem kezelik gyorsan, maradandó bénulást okoz.

„Mire odaértem, a mellkasomtól lefelé már megbénultam, és a bénulás felfelé terjedt.”

Az orvosok azonnal megműtötték a nőt, az életét megmentették, de az addig keletkezett károkat már nem lehetett helyrehozni. Ericánál T6-os gerincvelő-sérülést diagnosztizáltak, miután a véráramában lévő MRSA átterjedt a gerincére, és tályogot okozott. 2021-es megbénulása óta a nő idősek otthonában él. A 36 éves nő elmondása szerint nem volt más választása, mivel nincs megtakarítása, nincs állandó lakhelye, és a hosszú évekig tartó függősége miatt a családi kapcsolata is megromlott.