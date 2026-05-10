Retró hétvégék képekben: így lazultak szüleink és nagyszüleink

A hétvége ma sokak számára munkával telik, vagy olyan stresszel, ami a hét alatt halmozódott fel. Pihenni lassan elfelejtünk, de nem volt ez mindig így. Elődeink egészen másképp pihentek, szórakoztak és töltődtek fel a szabadnapokon. A retró fotók nemcsak nosztalgikus hangulatot árasztanak, hanem egy letűnt korszak hétköznapjait és ünnepeit is megidézik. Egy-egy régi pillanatkép vagy vidéki majális sokat elárul arról, hogyan lazultak hétvégén a nagyszüleink és szüleink.

A hétvége a pihenésről, a kikapcsolódásról és a családdal barátokkal való együttlétről szólt (Retró fotó: Fortepan / Jászai Sándor, 1950)

Amikor még a vasárnap tényleg a pihenésről szólt – nosztalgikus retró képgaléria

A hatvanas-hetvenes években a hétvégi kikapcsolódás központi helyszíne gyakran a Balaton volt. A családok Trabanttal vagy Wartburggal indultak útnak, a csomagtartóban gumimatraccal, hűtőtáskával és rántott húsos szendvicsekkel. Már maga az utazás is élménynek számított. A strandokon gyerekzsivaj, lángosillat és mai szemmel nézve retró fürdőruhák idézték a nyár utánozhatatlan hangulatát. Nem kellett luxus vagy drága program ahhoz, hogy valaki jól érezze magát.

A városiak számára a presszók és cukrászdák jelentették a társasági élet központját. Egy hétvégi fekete kávé vagy egy krémes mellett hosszú beszélgetések zajlottak. Az emberek ráérősebben éltek: nem a telefonjukat nézték,hiszen mobil még nem volt, hanem egymásra figyeltek. A fiatalok gyakran tánciskolákba, klubokba vagy szabadtéri koncertekre jártak, ahol élő zene szólt, és hajnalig tartott a mulatság.

Vidéken másfajta hétvégék voltak jellemzőek. A családok sok időt töltöttek a kertben vagy a ház körül, de a munka és a kikapcsolódás gyakran összefonódott. Egy szombati disznóvágás vagy szüreti mulatság egyszerre volt közösségi esemény és szórakozás. A falunapok, búcsúk és majálisok az egész települést megmozgatták. A gyerekek körhintáztak, a felnőttek sörpadok mellett beszélgettek, este pedig harmonikaszó vagy tánczene töltötte meg a főteret.

A retró hétvégék egyik legérdekesebb sajátossága az egyszerűség volt. Nem kellett állandó online jelenlét, programdömping vagy tökéletesre szervezett időbeosztás. Egy televíziós kabaré, egy közös kártyaparti vagy egy vasárnapi családi ebéd elegendő volt a feltöltődéshez. Talán éppen ezért hatnak ma olyan meghittnek ezek a régi képek.