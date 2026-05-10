Szabó Anikó őszintén mesélt a múltjáról: „Szegény családból származom"

Szabó Anikó nemcsak az Exatlon 2026-os évadából lehet ismerős a nézőknek: a sportoló hosszú évek óta koreográfusként dolgozik, ami számára sokkal többet jelent egy hivatásnál.

Szabó Anikó az Exatlonban a Kihívók csapatát erősítette (Fotó: nanasipal/TV2)

Szabó Anikónak az élete a hivatása

Az Exatlon sztárja, Szabó Anikó elárulta, mindössze 15 éves volt, amikor jobban beleásta magát a hip-hop világába.

„Vendéglátói szakközépiskolába jártam, és a cukrásztanárom hirdette a tánciskolát. Elmentem egy órára, és azonnal azt éreztem, hogy ezt Isten nekem teremtette" – mesélte a Metropolnak.

A zene mindig is fontos szerepet játszott az életében, de a tánccal együtt vált igazán önkifejezéssé.

„Ha valami fájt, vagy csak egyszerűen tele voltam érzésekkel, mindig a zenében találtam meg a nyugalmat. A tánccal együtt pedig minden lelki problémát ki tudtam adni magamból.”

Az Exatlon 2026 Kihívója egészen korán meghozta a döntését: ő ebből szeretne megélni.

„Nagyon hálás vagyok és szerencsésnek érzem magam, hogy azzal keresem a kenyerem, ami a hobbim és a szenvedélyem, ezt kevesen mondhatják el magukról.”

Sokan hasonló helyzetben azt gondolnák, hogy a szüleik nem támogatják a művészeti pályát, de szerencsére nála más volt a helyzet.

Egy szegény családból származom. A szüleim mindent megadtak, amit tudtak, viszont anyagilag nem voltunk túl jó helyzetben. Én kerestem meg a pénzt a jogosítványra, később autót is saját magamnak vettem, amikor meg tudtam, haza is adtam belőle. A szüleim mindig támogattak ezen az úton, hisz látták, hogy mennyire szeretem és felfelé ível a karrierem. Hagyták, hogy azt csináljam, amit szeretek, ezért a mai napig hálás vagyok!

Anikó kétoldali hajlítósérüléssel érkezett a versenybe (Fotó: TV2)

A Kihívó a hétköznapokban inkább egy vagányabb nőnek tartja magát, viszont amikor megszólal a zene, egy teljesen más oldalát hozza elő.

Alapvetően nem egy tipikus csajos lánynak tartom magam. Nem igazán a klasszikus, női szerep jellemez a hétköznapokban, viszont amikor fellépek a színpadra és táncolni kezdek, akkor valami teljesen átkapcsol bennem. Ilyenkor tud előjönni igazán a nőies oldalam

– vallotta be.