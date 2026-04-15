Világsztár oldalán pózolt az Exatlon sztárja – Szabó Anikó elárulta, milyen valójában Novak Djokovic
Szabó Anikó a világ egyik legexkluzívabb sporteseményein is megfordult. Az Exatlon sztárja profi táncos-koreográfus, Dubajban pedig a teniszvilág egyik legnagyobb alakja, Novak Djokovic oldalán tűnt fel.
Múlthét pénteken sor került a harmadik párbajra is az Exatlon Hungary-ben, ahol már a Bajnokok és Kihívók is egyaránt küzdöttek. Végül a kékek közül Szabó Anikónak kellett távoznia a műsorból. Az Exatlon 2026 ugyan véget ért Anikó számára, a táncos-koreográfusnak nem kell csüggednie, rengeteg élménydús projekt van a tarsolyában. Anikó most interjúban árulta el a Metropolnak, hogy milyen alkalomból találkozott a világsztárral, és azt is elmesélte, Djokovic hogyan viselkedett ezidő alatt.
Az Exatlon sztárja rengeteg világsztárral találkozott
Anikó élete már az Exatlon előtt is átélt egy világkörüli kalandot, de ez az ominózus esemény minden eddigit felülmúlt. A Freelusion csapatával egy olyan rangos nemzetközi turnén vett részt, ahol a sportvilág legnagyobb ikonjaival került testközelbe. A fellépések során nemcsak a pályán, hanem a kulisszák mögött is zajlott az élet, sőt, a legnagyobb teniszcsillagok közvetlensége még őt is meglepte. Erről a felejthetetlen élményről így mesélt:
„Egy munka volt, egy három hetes turné. Életem turnéja! Ez egy barátságos teniszmeccs volt, és minden országnak voltak ott híres teniszezői, például Serena Williams, Roger Federer, és Novak Djokovic. A turné Szingapúrt, Dubait, Delhit és Manilát érintette” – kezdte Anikó, majd így folytatta:
Ez egy IPTL nevű bajnokság volt, ahol mi felléptünk, minden ország színéből volt jelmezünk, és a meccsek közt halftime show-szerűen beszaladtunk. Amíg átállás volt, mi addig ott táncoltunk a teniszpályán. Ez életem egyik legnagyobb élménye volt!
– nyilatkozta Szabó Anikó, aki kitért arra is, milyenek voltak a sztárok: „Egy szállodában voltunk némelyikükkel. Az utolsó állomás Dubaj volt és ott például nagyon kedves volt velünk Djokovic, aki oda is jött hozzánk beszélgetni, nézték ők is a fellépésünket, megtapsoltak, nagyon jó fejek voltak mindannyian” – mondta az Exatlon kiesője, aki azt is elárulta, hogy Novak Djokovic a magán partijába is meghívta őket, ahova végül nem tudtak elmenni.
