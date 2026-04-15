Világsztár oldalán pózolt az Exatlon sztárja – Szabó Anikó elárulta, milyen valójában Novak Djokovic

Múlthét pénteken sor került a harmadik párbajra is az Exatlon Hungary-ben, ahol már a Bajnokok és Kihívók is egyaránt küzdöttek. Végül a kékek közül Szabó Anikónak kellett távoznia a műsorból. Az Exatlon 2026 ugyan véget ért Anikó számára, a táncos-koreográfusnak nem kell csüggednie, rengeteg élménydús projekt van a tarsolyában. Anikó most interjúban árulta el a Metropolnak, hogy milyen alkalomból találkozott a világsztárral, és azt is elmesélte, Djokovic hogyan viselkedett ezidő alatt.

Az Exatlon sztárja Szabó Anikó táncos-koreográfusként dolgozik

Anikó élete már az Exatlon előtt is átélt egy világkörüli kalandot, de ez az ominózus esemény minden eddigit felülmúlt. A Freelusion csapatával egy olyan rangos nemzetközi turnén vett részt, ahol a sportvilág legnagyobb ikonjaival került testközelbe. A fellépések során nemcsak a pályán, hanem a kulisszák mögött is zajlott az élet, sőt, a legnagyobb teniszcsillagok közvetlensége még őt is meglepte. Erről a felejthetetlen élményről így mesélt:

„Egy munka volt, egy három hetes turné. Életem turnéja! Ez egy barátságos teniszmeccs volt, és minden országnak voltak ott híres teniszezői, például Serena Williams, Roger Federer, és Novak Djokovic. A turné Szingapúrt, Dubait, Delhit és Manilát érintette” – kezdte Anikó, majd így folytatta:

Ez egy IPTL nevű bajnokság volt, ahol mi felléptünk, minden ország színéből volt jelmezünk, és a meccsek közt halftime show-szerűen beszaladtunk. Amíg átállás volt, mi addig ott táncoltunk a teniszpályán. Ez életem egyik legnagyobb élménye volt!

– nyilatkozta Szabó Anikó, aki kitért arra is, milyenek voltak a sztárok: „Egy szállodában voltunk némelyikükkel. Az utolsó állomás Dubaj volt és ott például nagyon kedves volt velünk Djokovic, aki oda is jött hozzánk beszélgetni, nézték ők is a fellépésünket, megtapsoltak, nagyon jó fejek voltak mindannyian” – mondta az Exatlon kiesője, aki azt is elárulta, hogy Novak Djokovic a magán partijába is meghívta őket, ahova végül nem tudtak elmenni.