RETRO RÁDIÓ

Világsztár oldalán pózolt az Exatlon sztárja – Szabó Anikó elárulta, milyen valójában Novak Djokovic

Szabó Anikó a világ egyik legexkluzívabb sporteseményein is megfordult. Az Exatlon sztárja profi táncos-koreográfus, Dubajban pedig a teniszvilág egyik legnagyobb alakja, Novak Djokovic oldalán tűnt fel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 16:15
Múlthét pénteken sor került a harmadik párbajra is az Exatlon Hungary-ben, ahol már a Bajnokok és Kihívók is egyaránt küzdöttek. Végül a kékek közül Szabó Anikónak kellett távoznia a műsorból. Az Exatlon 2026 ugyan véget ért Anikó számára, a táncos-koreográfusnak nem kell csüggednie, rengeteg élménydús projekt van a tarsolyában. Anikó most interjúban árulta el a Metropolnak, hogy milyen alkalomból találkozott a világsztárral, és azt is elmesélte, Djokovic hogyan viselkedett ezidő alatt.

An Exatlon sztárja a csapatának megfelelő kék színű mezben fotózkodott.
Az Exatlon sztárja Szabó Anikó táncos-koreográfusként dolgozik (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Az Exatlon sztárja rengeteg világsztárral találkozott

Anikó élete már az Exatlon előtt is átélt egy világkörüli kalandot, de ez az ominózus esemény minden eddigit felülmúlt. A Freelusion csapatával egy olyan rangos nemzetközi turnén vett részt, ahol a sportvilág legnagyobb ikonjaival került testközelbe. A fellépések során nemcsak a pályán, hanem a kulisszák mögött is zajlott az élet, sőt, a legnagyobb teniszcsillagok közvetlensége még őt is meglepte. Erről a felejthetetlen élményről így mesélt:

 

„Egy munka volt, egy három hetes turné. Életem turnéja! Ez egy barátságos teniszmeccs volt, és minden országnak voltak ott híres teniszezői, például Serena Williams, Roger Federer, és Novak Djokovic. A turné Szingapúrt, Dubait, Delhit és Manilát érintette” – kezdte Anikó, majd így folytatta:

Ez egy IPTL nevű bajnokság volt, ahol mi felléptünk, minden ország színéből volt jelmezünk, és a meccsek közt halftime show-szerűen beszaladtunk. Amíg átállás volt, mi addig ott táncoltunk a teniszpályán. Ez életem egyik legnagyobb élménye volt!

– nyilatkozta Szabó Anikó, aki kitért arra is, milyenek voltak a sztárok: „Egy szállodában voltunk némelyikükkel. Az utolsó állomás Dubaj volt és ott például nagyon kedves volt velünk Djokovic, aki oda is jött hozzánk beszélgetni, nézték ők is a fellépésünket, megtapsoltak, nagyon jó fejek voltak mindannyian” mondta az Exatlon kiesője, aki azt is elárulta, hogy Novak Djokovic a magán partijába is meghívta őket, ahova végül nem tudtak elmenni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
