A csillagjegyed szerint ez lesz a jövő héten a legszerencsésebb napod
Az új hét új kezdeteket hoz. Segíti a csillagjegyeket abban, hogy cselekedjenek, és valóra váltsák mindazt, amire vágynak.
A Nap jövő hét csütörtökön együtt áll a Merkúrral a Bikában, ezzel segítve a csillagjegyeket abban, hogy arra koncentráljanak, ami valóban rezonál a lelkükkel. Ez fokozódik, amikor a Vesta aszteroida szerdán a Kosba lép, majd szombaton ismét, amikor a Chiron és a Mars együttállást alkot. A Kosban lévő Vesta bölcsességet hoz a lelkeknek, míg a Chiron és a Mars mély gyógyulást hoz, amely megszabadít az aggodalomtól és a félelemtől.
Szombaton az újhold a Bikában kel fel, így érdemes az örömökre és a szenvedélyekre koncentrálni. Ahogy a Merkúr vasárnap az Ikrek jegyébe lép, hajlamosabb leszel kockázatot vállalni álmaid elérése érdekében. Ez egy új és rendkívül szerencsés fejezet kezdete, mivel végre rájössz, hogy mindent megkaphatsz, amire vágysz – írja a Your Tango.
A csillagjegyed szerint ez lesz a szerencsenapod a jövő héten
Kos
A hét legszerencsésebb napja a Kos számára: május 16., szombat
Amikor május 16-án a Chiron együttállást alkot a Marssal a csillagjegyedben, úgy érzed, évek óta először tisztán látsz. Egy intenzív Stelliumon mész keresztül a jegyedben, ami tanulságokat és karmikus eseményeket hozott. Végre megérted, mire vagy képes. Ez segít abban, hogy bölcsen, ne pedig impulzívan dönts, és magadhoz vonzd az összes szerencsét.
Bika
A Bika számára a hét legszerencsésebb napja: május 16., szombat
Május 16-án újhold lesz a jegyedben. Az újhold megújulást és egy új kezdet lehetőségét hozza. A jegyedben ez mélyen személyes. Ez az energia az általad elképzelt életről és arról szól, hogy mit hiszel lehetségesnek. Hozd ki belőle a legtöbbet, és tűzz ki egy új célt! Miközben a sikerre koncentrálsz, próbálj meg lelassítani, és szeress bele az életed minden aspektusába!
Ikrek
A hét legszerencsésebb napja az Ikrek számára: május 14., csütörtök
A Merkúr Cazimi május 14-én éri el csúcspontját. Ez azt a pillanatot jelképezi, amikor uralkodó bolygód, a Merkúr belép a Nap szívébe, és megvilágítja az igazságot egy új ciklust kezdve. A Bikába érve mindez a lelki célodról szól. Próbáld meg lecsendesíteni az elméd, és gondolkozz el azon, mit érzel. Az elméd elcsendesítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy meghallgasd a lelked. Várd ki a folyamat végét, mert a kívánságok csak akkor válnak valóra, ha hiszel bennük.
Rák
A hét legszerencsésebb napja a Rák számára: május 13., szerda
A Vesta aszteroida május 13-án belép a Kos jegyébe, felhívva a figyelmet a karrieredre. A Vesta irányítja a belső hajtóerődet és a hitelességedet. Ez az energia segít abban, hogy a karrieredet olyan módon mozdítsd elő, ahogyan az neked megfelelőnek tűnik. Ebben a szakaszban elfoglaltabb vagy, ezért figyelj a munka és a magánélet közötti egyensúlyra és a határokra.
Oroszlán
A hét legszerencsésebb napja az Oroszlán számára: május 16., szombat
A Kosban lévő bolygók csoportja továbbra is új kezdetek felé vezet az életedben. Az viszont zavarba hozhat, ha nem tudod, pontosan hol kezdd a lépést. Amikor május 16-án a Chiron együttállásba kerül a Marssal a Kosban, minden világossá válik. Ez az energia segít begyógyítani a sebeket, amelyeket a másoknak való megfelelés során szereztél. Ahogy áthaladsz ezen a szakaszon, könnyebb lesz felismerni, hogy mennyit érsz, és ennek köszönhetően képes leszel a kezedbe venni az életed irányítását.
Szűz
A hét legszerencsésebb napja a Szűz számára: május 17., vasárnap
Május 17-én a Merkúr az Ikrek jegyébe lép, új ajánlatokat és lehetőségeket hozva a karrieredbe. Ez az energia arra kér, hogy vállalj kockázatokat és légy nyitott az új utakra, mert az Ikrek egy terjeszkedő jegy, amely egy új valóságot mutat neked. Sodródni az árral nem csak azt jelentheti, hogy nincs terved. Egyszerűen nem ragaszkodhatsz ahhoz, amit korábban elterveztél. Fontos, hogy hajlandó legyél teret adni a héten felmerülő lehetőségeknek, akkor is, ha előtte nem tervezted azokat.
Mérleg
A hét legszerencsésebb napja a Mérleg számára: május 14., csütörtök
A Nap és a Merkúr május 14-én együtt áll a Bikával az úgynevezett Merkúr Cazimiben, ami segít új kezdeteket elindítani az életedben. A Bika energia a megfelelő emberekkel köt össze, akik segíthetnek az álmaid megvalósításában. Ügyelj arra, hogy most a saját stabilitásodra koncentrálj ahelyett, hogy mások drámáiba bonyolódnál bele.
Skorpió
A hét legszerencsésebb napja a Skorpió számára: május 16., szombat
Gyakran hiszed azt, hogy kötelességből vagy felelősségből félre kell tenned a boldogságodat másokért. A csillagállások emlékeztetnek: szerethetsz másokat anélkül, hogy feladnád a saját életedet értük. A Chiron május 16-án együttállásba kerül a Marssal a Kosban. Ez a te esélyed arra, hogy visszanyerd az önértékelésedet, és pontosan meglásd, mit érdemelsz.
Nyilas
A hét legszerencsésebb napja a Nyilas számára: május 13., szerda
Engedd szabadjára kreatív vágyaidat, miközben a Vesta aszteroida május 13-án a Kos jegyébe lép, beindítva az életedben a mély kreativitás és a siker időszakát. A Vesta irányítja a belső szenvedélyeidet, a Kosban pedig a művészetek, az írás, a közösségi média, vagy akár a kreativitást igénylő munkaprojektek felé terel. A Vesta az év végéig a Kosban lesz, így ez az energia a belátható jövőben is sikert hoz neked.
Bak
A hét legszerencsésebb napja a Bak számára: május 17., vasárnap
Végezd el a kívánt változtatásokat, amikor a Merkúr május 17-én az Ikrekben lesz, ami egyben a személyes újraindítás ideje is. A Merkúr hatással van a kommunikációdra és a gondolkodási folyamataidra. Az Ikrekben ez az energia a karrieredben bekövetkező fontos változásokat célozza meg, különösen azokat, amelyek a távmunkával kapcsolatosak. Légy nyitott a változásra, és tartsd tiszteletben azt, amire szükséged van ahhoz, hogy a legjobban érezd magad.
Vízöntő
A hét legszerencsésebb napja a Vízöntő számára: május 16., szombat
Szombaton a Chiron együtt áll a Marssal a Kosban. Ez az energia arra késztet, hogy felismerd, milyen területen becsülted alá magad eddig. Soha ne kérj bocsánatot azért, mert önmagad vagy! Lépj előre nagyobbat a karrieredben és a magánéletedben, hiszen nincs szükséged engedélyre ahhoz, hogy a rád szabott életet éld!
Halak
A hét legszerencsésebb napja a Halak számára: május 16., szombat
Ahelyett, hogy azon aggódnál, vajon mások megértenek-e, inkább légy önmagad! A sebeidet nem a semmiért szerezted. Azért formáltak a nehézségek azzá, aki most vagy, mert csak így tudod megragadni a sorsodat. Ahogy szombaton az újhold a Bikában kel fel, rájössz, hogy sosem a tökéletességről szólt a dolog, hanem arról, hogy megtanulj elégedett lenni önmagaddal. Végre minden kezd összeállni.
