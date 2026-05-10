A csillagjegyed szerint ez lesz a jövő héten a legszerencsésebb napod

A Nap jövő hét csütörtökön együtt áll a Merkúrral a Bikában, ezzel segítve a csillagjegyeket abban, hogy arra koncentráljanak, ami valóban rezonál a lelkükkel. Ez fokozódik, amikor a Vesta aszteroida szerdán a Kosba lép, majd szombaton ismét, amikor a Chiron és a Mars együttállást alkot. A Kosban lévő Vesta bölcsességet hoz a lelkeknek, míg a Chiron és a Mars mély gyógyulást hoz, amely megszabadít az aggodalomtól és a félelemtől.

A csillagjegyed szerint ez a szerencsenapod a héten – Fotó: Freepik – illusztráció

Szombaton az újhold a Bikában kel fel, így érdemes az örömökre és a szenvedélyekre koncentrálni. Ahogy a Merkúr vasárnap az Ikrek jegyébe lép, hajlamosabb leszel kockázatot vállalni álmaid elérése érdekében. Ez egy új és rendkívül szerencsés fejezet kezdete, mivel végre rájössz, hogy mindent megkaphatsz, amire vágysz – írja a Your Tango.

A csillagjegyed szerint ez lesz a szerencsenapod a jövő héten

Kos

A hét legszerencsésebb napja a Kos számára: május 16., szombat

Amikor május 16-án a Chiron együttállást alkot a Marssal a csillagjegyedben, úgy érzed, évek óta először tisztán látsz. Egy intenzív Stelliumon mész keresztül a jegyedben, ami tanulságokat és karmikus eseményeket hozott. Végre megérted, mire vagy képes. Ez segít abban, hogy bölcsen, ne pedig impulzívan dönts, és magadhoz vonzd az összes szerencsét.

Bika

A Bika számára a hét legszerencsésebb napja: május 16., szombat

Május 16-án újhold lesz a jegyedben. Az újhold megújulást és egy új kezdet lehetőségét hozza. A jegyedben ez mélyen személyes. Ez az energia az általad elképzelt életről és arról szól, hogy mit hiszel lehetségesnek. Hozd ki belőle a legtöbbet, és tűzz ki egy új célt! Miközben a sikerre koncentrálsz, próbálj meg lelassítani, és szeress bele az életed minden aspektusába!

Ikrek

A hét legszerencsésebb napja az Ikrek számára: május 14., csütörtök

A Merkúr Cazimi május 14-én éri el csúcspontját. Ez azt a pillanatot jelképezi, amikor uralkodó bolygód, a Merkúr belép a Nap szívébe, és megvilágítja az igazságot egy új ciklust kezdve. A Bikába érve mindez a lelki célodról szól. Próbáld meg lecsendesíteni az elméd, és gondolkozz el azon, mit érzel. Az elméd elcsendesítése kulcsfontosságú ahhoz, hogy meghallgasd a lelked. Várd ki a folyamat végét, mert a kívánságok csak akkor válnak valóra, ha hiszel bennük.