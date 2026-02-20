Igaz barátság: Johnny Depp segítette Eric Dane-t a halála előtt

Lapinformációk szerint a színész csendben, a nyilvánosság kizárásával nyújtott segítséget az ALS betegségben szenvedő Eric Dane-nek. Úgy tudni, hogy Johnny Depp az egyik Los Angeles-i otthonát ajánlotta fel a Grace Klinika sztárjának.

Johnny Depp támogatta az ALS betegséggel küzdő Eric Dane-t Fotó: AFP

Barátok voltak - Johnny Depp segítette betegsége idején Eric Dane-t

„Ericnek eggyel kevesebb dolga volt, ami miatt aggódnia kellett. Gyakorlatilag ingyen élt Johnny egyik házában a Sunset Strip felett. Depp azt mondta Ericnek, hogy fizessen annyit, amennyit tud, ha pedig nem tud, az se baj” − nyilatkozta egy bennfentes a Page Sixnek.

A két híres színész évekkel ezelőtt, közös barátok által ismerkedett meg egymással. A forrás szerint miközben Eric Dane a progresszív, idegrendszert érintő betegséggel küzdött, Johnny Depp mindent meg akart tenni, hogy a színész pénzügyi terhét enyhítse.

Johnny Depp már másnak is tett hasonló ajánlatot

Információk szerint nem Eric Dane az egyetlen, akinek Johnny Depp hasonló feltételekkel lakhatási lehetőséget biztosított. Úgy tudni, hogy rugalmas bérleti konstrukciót kínált Mickey Rourke-nak is, aki januárban vesztette el otthonát, 60 000 dolláros bérleti díjhátralék miatt. Egyelőre úgy tudni, hogy a színész nem fogadta el az ajánlatot - számolt be róla a Life.hu.

Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra, hogy amiotrófiás laterális szklerózissal (ALS) küzd. Azóta több alkalommal is nyíltan beszélt állapotáról és a betegség első tüneteiről és az azzal való együttélésről. Az ALS betegség szószólójává vált, mindent meg akart tenni a sorstársai érdekében. Január végén az ALS Network Gyógyításáért és Gondozásáért gáláján volt hivatalos, azonban a színész állapota az utolsó pillanatban olyan mértékben megromlott, hogy nem tudott megjelenni az eseményen.

Eric Dane február 19-én, csütörtökön vesztette életét, a színész 53 éves volt.