Rohamosan romlik Eric Dane állapota - utolsó pillanatban lépett vissza egy rangos rendezvénytől

Az 53 éves színész 2025 áprilisban hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát. Eric Dane szombaton az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vett volna részt, azonban állapota miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani a nyilvános megjelenést.

Eric Dane állapota miatt visszalépett egy rangos eseménytől Fotó: Instagram

Egyre súlyosabb Eric Dane állapota

Az ALS Network a People-nek megerősítette, hogy a döntés oka az ALS fizikai realitásai voltak:

Továbbra is nagyon hálásak vagyunk bátorságáért, érdekképviseletéért és az ALS közösség iránti folyamatos elkötelezettségéért, és ma este mély tisztelettel és támogatással adózunk neki

- adott ki hivatalos közleményt a szervezet.

A hónap elején Eric Dane megjelent az I Am ALS szervezet kampányvideójában, amely a neurodegeneratív betegség kutatásának felgyorsítását célozza meg. Az I Am ALS és a Brillians Minds által a múlt havi beszélgetésén a színész beszélt jövőbeli terveiről. Elárulta, hogy ALS-központú szerepeket kíván vállalni, mivel fizikailag meglehetősen korlátozottak a képességei:

Még mindig megvan az agyam, és még mindig tudok beszélni.

A színész elmondta, hogy szinte bármit vállal, amire fizikai állapota képes.

Szeptemberben egy washingtoni repülőtéren látták kerekesszékben Eric Dane-t, és amikor egy újságíró és megkérdezte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az, a színész így válaszolt: „Bármi történik is, maradjon meg a hited, barátom!”

Eric Dane úgy döntött, hogy memoárt ír állapotáról: a Napok könyve, Emlékiratok pillanatokban című kötet 2026-ban jelenik meg - számolt be róla a Life.hu.

Eric szeretne valami olyat adni a lányainak és a családjának, amire büszkék lehetnek, és ez a könyv nemcsak őket teszi majd büszkévé, hanem segít az embereknek is megérteni, mi az ALS, mi történik valakivel, ha beteg lesz, és hogyan lehetünk együttérző partnerei az ilyen neurológiai betegségben élőknek

- nyilatkozta a 70 éves Maria Shriver, akinek kiadója korábban Emma Heming Willis Váratlan utazás című könyvét is megjelentette.