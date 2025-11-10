Nem adja fel a Grace klinika szívtiprója, aki Bruce Willis betegségével küzd - őszinte vallomást tett

Eric Dane 1972. november 9-én született San Franciscóban, és már fiatalon beleszeretett a vízilabdába, mielőtt a színészet felé fordult volna. 1993-ban Los Angelesbe költözött, ahol azonnal belevetette magát a castingok világába. Az első éveiben több sorozatban is feltűnt, azonban a nagy áttörést a Grace klinika hozta meg számára. Mark Sloan karaktere világhírűvé tette. A rajongók odavoltak a laza, mégis érzékeny sebészért, aki miatt milliók ültek hétről hétre a képernyők elé estéről estére.

Eric Dane bizakodóan tekint a jövő felé Fotó: Faye Sadou

Eric Dane ALS-sel küzd

A 53 éves színész idén tavasszal nyíltan beszélt arról, hogy ALS-sel él. Ez az idegrendszert érintő betegség fokozatosan gyengíti az izmokat, és idővel akadályozza a mozgást, a beszédet, sőt a légzést is.

A betegségre jelenleg még nem létezik gyógymód. Eric Dane először csak apró jeleket vett észre magán:

Gyengeséget éreztem a jobb kezemben. Azt hittem, talán csak túl sokat írok telefonon, vagy elfáradt a kezem. De néhány hét múlva láttam, hogy egyre rosszabb. Orvostól orvosig jártam, és kilenc hónap telt el, mire megkaptam a diagnózist

- mesélte a Good Morning America műsorában.

A színész elárulta, hogy ma már csak az egyik karját képes használni, míg a másik teljesen lebénult. Ennek ellenére igyekszik pozitívan szemlélni a helyzetet, és minden pillanatot a családjával tölteni.

A színész 2004-ben vette feleségül a szintén színésznő Rebecca Gayheartot, akitől két lánya született: Billie Beatrice és Georgia. Bár 2018-ban elváltak, a család továbbra is szoros kapcsolatot ápol. A közelmúltban Los Angelesben látták őket együtt vacsorázni: Dane tolószékben ülve, de mosolyogva és jókedvűen élvezte az együtt töltött időt az exfeleségével.

Az Eufória sztárja megfogadta, hogy folytatja a munkát és a küzdelmet az ALS betegséggel.

A rajongók elismeréssel és szeretettel állnak mellette, hiszen kevesen beszélnek ilyen nyíltan egy ennyire súlyos állapotról - írja a Life.hu.

Az ALS alattomosan támad, de én próbálok minden napot értékessé tenni

- mondta Eric Dane.



