Súlyos betegséggel küzd a Grace klinika sztárja: íme minden, amit tudni lehet róla

Eric Dane, akit a legtöbben a Grace klinika sármos sebészeként, Mark Sloanként, vagy az Eufória tragikus sorsú apjaként ismerhetnek, szívszorító vallomást tett: súlyos betegséget diagnosztizáltak nála. A Grace klinika sztárját amyotrophiás laterálszklerózissal, vagyis ALS-sel diagnosztizálták – ez egy olyan kór, amely lassan, de könyörtelenül támadja meg a test mozgatóidegeit. A betegségnek jelenleg nincs ismert gyógymódja.

Eric Dane színészre hatalmas küzdelem vár (Fotó: Faye Sadou)

Betegsége ellenére is forgat a sztár

A hollywoodi sztár a bejelentés után néhány nappal visszatért a munkához, jelenleg is forgatja az Eufória harmadik évadát. A forgatás közben minden erejével próbálja tartani magát, de tudja: az ALS egy alattomos, folyamatosan romló állapot, amely előbb-utóbb a beszédet, a mozgást és a légzést is ellehetetlenítheti. A betegség nemcsak a színészt, hanem szeretteit is megrázta. Felesége, Rebecca Gayheart 2018-ban válópert nyújtott be, de idén tavasszal, a lesújtó diagnózis után visszavonta azt. A pár azóta újra együtt van, és minden idejüket gyermekeikkel töltik.

A 52 éves Eric Dane áprilisban állt a nyilvánosság elé a drámai hírrel, és azóta először a Good Morning America című műsorban beszélt érzelmekkel teli interjúban arról, hogyan élte meg a diagnózist. Elmondta, hogy minden reggel emlékeztetik arra, hogy mi történik vele, és hogy nem álom az egész. Hozzátette:

Nem érzem úgy, hogy ez lenne a történetem vége.

A beszélgetés során többször is elérzékenyült, különösen akkor, amikor arról kérdezték, hogy ki volt az első, akinek elmondta a diagnózist. A válaszát nem mutatták, de láthatóan megkönnyezte a kérdést. A teljes beszélgetés hétfőn lesz hallható.

„Hálás vagyok, hogy a szerető családom mellettem van, miközben átvészeljük ezt a nehéz időszakot” – mondta korábban a színész.

Mit lehet tudni Eric Dane súlyos betegségéről?

Ahogy az idegsejtek elpusztulnak, az agy elveszíti a kapcsolatot az izmokkal, így a beteg egyre nehezebben tud mozogni, beszélni, nyelni, végül lélegezni is. A betegség fokozatosan bénítja le a testet – miközben az érintett szellemi képességei, érzékszervei és tudata teljesen épek maradnak.