Gyógyíthatatlan betegséggel küzd a a Grace klinika sztárja

Az Eufória című amerikai sorozat harmadik évada megvárakoztatja a rajongókat. A forgatást ugyanis többször akadályozták meg nehezítő körülmények, például a pár évvel ezelőtti filmipari sztrájk, valamint a stáb egyik fiatal tagjának tragikus halála. Még mindig nincs kitűzve a premier hivatalos időpontja, de a találgatások szerint a HBO sorozata 2026-ban lesz elérhető a közönség számára.

Zendaya az Eufória főszereplője, a sorozatban egy Ru nevű tinilányt alakít Fotó: AFP / AFP

Az új évadban régi és új szereplőkkel is találkozni fognak a nézők, az egyik vissszatérő karakter Eric Dane lesz, aki Cal Jacobs-t alakítja a továbbiakban is. Dane azonban nem csak ebből a sikersorozatból lehet ismerős, a Grace klinikában hosszú ideig a kórház egyik szívtipróját, Mark Sloant alakította.

A People magazinnak adott exklúzív interjújában Dane sokkoló vallomást tett, súlyos és gyógyíthatatlan betegséggel küzd. Az 52 éves színész nyíltan beszélt betegségéről, úgynevezett ALS-ben szenved, amely kihat az életminőséégére is.

Miben szenved az Eufória sztárja?

Az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) egy motoros neuronbetegség, vagy idegsorvadásos betegségnek is szokás emlegetni. Az iszonyú állapot eredményeképpen a központi idegrendszer mozgató idegsejtjei pusztulása következtében az akaratlagos izmok fokozatosan elgyengülnek, majd végül el is sorvadnak. Az izomzavarok nemcsak a végtagokra hatnak ki, hanem a nyelést és a légzést is megnehezítik, majd később ellehetetlenítik. A betegség halálos kimenetelű, de változó, hogy mennyi idejük van hátra a betegeknek. Fizikoterápiával és gyógyszeres kezeléssel meghosszabbítható a páciensek élete, a legismertebb példa a betegségre a híres tudós, Stephen Hawking.

Dane szerencsésnek érzi magát, hogy az állapota még nem olyan súlyos. A színész egészségi állapota aggasztó, de elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy leforgassa a sorozat új évadát. A sztárt családja is támogatja, gyerekei és szerettei támaszt nyújtanak a kétgyermekes apának ebben a nehéz időszakban.