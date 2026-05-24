Anyja halála után kontrollálhatatlan bőrkaparásba menekült a nő – a betegség örökre megváltoztatta az életét

Egy nő, aki 20 éve küzd egy súlyos bőrkaparási zavarral, elárulta, hogyan kezdődött az egész megküzdési mechanizmusként édesanyja halála után, majd hogyan görgette magát lavinaként odáig, hogy véres és feldagadt lett bőre.

Jennifer Barton, egy Egyesült Királyságban élő írónő a húszas évei elején kezdte el kaparni a bőrét, amikor úgy érezte, nem bír megbirkózni a helyzettel. Akkoriban nem gondolta, hogy bármi komoly lenne, és csak az elmúlt években jött rá, hogy ez egy megküzdési mechanizmus.

Először egy apró, jól látható pöttyöt kezdett piszkálni. „Aztán mindig visszatértem hozzá, néha varr képződött rajta, és akkor már azt kezdtem el leszedni” – magyarázta az ITV reggeli műsorában. „Aztán más részein is találtam a bőrömnek valamit, és elkezdtem a körmeimet is tépkedni.”

Azt mondanám, hogy az egész egyértelműen lavinaszerűen súlyosbodott az évek során

– mondta.

A bőrkaparási zavar, más néven dermatillománia, egy mentális betegség, amely sérüléseket, fertőzéseket és hegesedést okoz, ami stresszhez, szorongáshoz és a jóllét csökkenéséhez vezet. A szakirodalom az obszesszív-kompulzív zavar egyik típusaként sorolja be, és terápiával, valamint szelektív szerotonin visszavétel gátlókkal (SSRI-k) kezelik.

Bár duzzadtan és véresen ébredt fel Barton, a bőre piszkálása szinte meditatív kikapcsolódás volt számára. „Órákat vesztegettem el miatta… Bementem a fürdőszobába fogat mosni, és elkezdtem egy pattanással, aztán ó, találtam egy másikat. Aztán a következő dolog, amire emlékszem, hajnali 2 óra volt.”

Csak a piszkálás után értek utol igazán a fájdalom, a szégyen és a frusztráció érzései

– mondta.

Barton azt állította, hogy az elmúlt évben az éjszaka közepén letépte a lábkörmét, és megpróbálta eltitkolni ezt a szokását a szerettei elől. Mindössze néhány évvel ezelőtt jött rá, hogy ez egy probléma, amikor orvoshoz fordult az orra körüli sérült erek miatt, és a bőrgyógyász szembesítette azzal, hogy ezt ő okozza magának.

Azonban ekkor a kezelés nem arról szólt, hogy keres egy mentálhigiénés szakembert, csupán a károkat próbálta mérsékelni. Több száz fontot költött fájdalmas és szörnyű lézeres kezelésekre, amelyeknek köszönhetően azt hitte végre lezárta a problémát.