Megjelent a fia testén egy vörös csík, azonnal orvoshoz rohant az anyuka

Vörös csík jelezte egy angol kisfiú testén, hogy fertőzés került a szervezetébe. Szerencsére édesanyja hamar cselekedett és azonnal kórházba vitte a gyermekét, aki azután kapott fertőzést, hogy egy iskolai játszótéren megsérült.

A vörös csík azután jelent meg a kisfiú karján, miután az iskolai játszótéren sérült meg (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Vörös csík jelezte, hogy nem kicsi a baj

Úgy döntött egy kisfiú édesanyja, hogy a gyermekével történt ijesztő esetet követően felhívja a szülőtársai figyelmét egy különös tünetre, amely könyöksérülés után jelent meg a csemetéjén. Samantha Silver a közösségi médiában osztotta meg a történetét, amelyben elmondta, hogy fia, Leo egy csütörtöki napon horzsolta le a bőrét a könyökén az iskola játszóterén. A sebet az iskolai nővér kitisztítottam majd ellátta.

Samantha még aznap este kicserélte Leo ragtapaszát, ám másnap hónaljfájdalomra panaszkodott a kisfia. Samantha először azt hitte, Leo csak az időt húzza az esti lefekvésnél, ennek ellenére úgy döntött, fájdalomcsillapítót ad a kisfiúnak. Szombatra Leo állapota javult, de még mindig fájdalmakra panaszkodott. Aznap délután pedig Leo karján egy piros csík is megjelent, amely a könyökétől egészen a hónaljáig húzódott. Samantha egyből felismerte, hogy a csík akár vérmérgezés jele is lehet, így azonnal kórházba vitte a gyermekét.

A vizsgálatok kiderítették, hogy a piros csík a nyirokérgyulladás tünete, amely azt jelentette, hogy a fertőzés Leo nyirokerein keresztül terjedt a szervezetében. Az állapot néhány óra alatt is képes súlyosbodni, és ha a baktériumok a véráramba jutnak, akár életveszélyes állapot, szepszis is kialakulhat. Leo szerencsés volt, édesanyja időben felismerte a problémát, és a kisfiú antibiotikumos kezeléssel hamar meggyógyult, az anyukája elmondta: már teljesen jól van. Samantha most más szülőket is arra biztat, hogy ha baj van, hallgassanak a megérzéseikre!

Az első tüneteknél azonnal orvoshoz kell fordulni

A szepszis egy életveszélyes állapot, felismerése sokszor nehéz, tünetei ugyanis más betegségekhez hasonlít. Kisgyermekeknél a szepszis tünete lehet a folt a bőr vagy sápadt bőr, a nehézlégzés, a szokatlanul gyenge sírás, aluszékonyság, de az étvágytalanság is. Nagyobb gyerekeknél és a felnőtteknél zavartság, beszédzavar, légzési nehézség, valamint kiütések is megjelenhetnek.