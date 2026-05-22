Ez minden budapestit érint: komoly változások lesznek a BL-döntő miatt

Már csak néhány nap választ el bennünket attól, hogy megnyíljanak a Puskás Aréna kapui a történelmi Bajnokok Ligája-döntő előtt. Május 30-án a budapesti finálé azonban nemcsak futballünnepet, hanem jelentős közlekedési változásokat is hoz a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe Budapest VI. és XIV. kerületében: több útszakaszt lezárnak, emellett számos helyen megállási tilalom is érvényben lesz május 28. és június 4. között.

Közlekedési változásokra kell készülni a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt

Fotó: Clive Rose

Közlekedési változásokra kell készülni a budapesti Bajnokok Ligája-döntő miatt

A hatóságok arra kérik az autósokat és a közlekedőket, hogy a BL-döntő hetében előre tervezzék meg útvonalaikat, mert a Puskás Aréna környékén és a belváros több pontján is jelentős torlódásokra lehet számítani.

Május 28-án, csütörtökön 0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV. kerületében lévő Kós Károly sétányt, a Hősök terét körbe, továbbá az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szintén május 28-án 8 órától 18 óráig lezárják a XIV. kerületi Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között.

0 órától május 31-én 24 óráig a Budapest XIV. kerületében lévő Kós Károly sétányt, a Hősök terét körbe, továbbá az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szintén május 28-án 8 órától 18 óráig lezárják a XIV. kerületi Dózsa György út Városliget felőli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Május 29-én, pénteken 0 órától május 31-én 4 óra 30 percig lezárják Budapest VI. kerületében az Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között. Május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a VI. kerületi Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, a Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között, a Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között és a Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között.

0 órától május 31-én 4 óra 30 percig lezárják Budapest VI. kerületében az Andrássy út mindkét oldali szervizútját a Bajza utca és a Dózsa György út között. Május 29-én 12 órától május 31-én 4 óra 30 percig a VI. kerületi Andrássy utat a Bajza utca és a Dózsa György út között, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, a Rippl Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsy utcát a Lendvay utca és az Andrássy út között, a Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között és a Benczúr utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között. Június 4-én, csütörtökön 20 óráig zárva lesz a XIV. kerületi Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között, a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa György út között, és az Állatkerti körút a Gundel Károly út felől a Hősök tere irányába.

A lezárások mellett számos helyen megállási tilalom is érvényben lesz. A Városliget környékén az Olof Palme sétány, a Verona angyalai utca, a Hősök tere és az Állatkerti körút több szakasza is érintett, míg május végétől a Zichy Mihály út, a Konrad Adenauer út, a Hermina út és a Kós Károly sétány mentén sem lehet majd parkolni.