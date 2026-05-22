Tiszaújvárosi robbanás: legalább egy ember meghalt, az egyik sérült életveszélyes állapotban van
Miskolcra és Debrecenbe szállítják a Tiszaújvárosi gázrobbanásban megsérült munkásokat. A Mol üzemének környékét továbbra is fekete füst árasztja el. A katasztrófavédelem megkezdte a kárelhárítást, a mentést a rendőrség biztosítja.
Óriási robbanás hangja rázta meg Tiszaújvárost 2026. május 22-én, péntek reggel. A Mol üzemében az elsődleges hírforrások szerint egy pirogázvezeték robbant fel, aminek következtében egy munkás meghalt és többen megsérültek, írja a Bors.
Halálos áldozatot követelt a tiszaújvárosi robbanás
A tűzoltók és a mentők perceken belül a helyszínre értek. Információink szerint a könnyebb sérülteket a miskolci kórházba, míg egy megégett, életveszélyes állapotban levő embert a debreceni klinikára szállították.
A mentést a rendőrség biztosítja.
A baleset tényét Tiszaújváros polgármestere is megerősítette. Ahogy azt is, hogy egy ember meghalt, többen megsérültek. Ahogy fogalmazott, folyamatosan egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, és a MOL vezetőivel. Fülöp György az esettel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást ígért.
