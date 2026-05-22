Tiszaújvárosi robbanás: legalább egy ember meghalt, az egyik sérült életveszélyes állapotban van

Miskolcra és Debrecenbe szállítják a Tiszaújvárosi gázrobbanásban megsérült munkásokat. A Mol üzemének környékét továbbra is fekete füst árasztja el. A katasztrófavédelem megkezdte a kárelhárítást, a mentést a rendőrség biztosítja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 10:53
Tiszaújváros MOL robbanás

Óriási robbanás hangja rázta meg Tiszaújvárost 2026. május 22-én, péntek reggel. A Mol üzemében az elsődleges hírforrások szerint egy pirogázvezeték robbant fel, aminek következtében egy munkás meghalt és többen megsérültek, írja a Bors.

Tiszaújvárosi robbanás
Egy ember meghalt a gázrobbanásban Tiszaújvárosban / 
Fotó: Facebook

Halálos áldozatot követelt a tiszaújvárosi robbanás

A tűzoltók és a mentők perceken belül a helyszínre értek. Információink szerint a könnyebb sérülteket a miskolci kórházba, míg egy megégett, életveszélyes állapotban levő embert a debreceni klinikára szállították.

A mentést a rendőrség biztosítja.

A baleset tényét Tiszaújváros polgármestere is megerősítette. Ahogy azt is, hogy egy ember meghalt, többen megsérültek. Ahogy fogalmazott, folyamatosan egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, és a MOL vezetőivel. Fülöp György az esettel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást ígért. 


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
