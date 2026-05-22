Tiszaújvárosi robbanás: legalább egy ember meghalt, az egyik sérült életveszélyes állapotban van

Óriási robbanás hangja rázta meg Tiszaújvárost 2026. május 22-én, péntek reggel. A Mol üzemében az elsődleges hírforrások szerint egy pirogázvezeték robbant fel, aminek következtében egy munkás meghalt és többen megsérültek, írja a Bors.

Egy ember meghalt a gázrobbanásban Tiszaújvárosban /

Fotó: Facebook

Halálos áldozatot követelt a tiszaújvárosi robbanás

A tűzoltók és a mentők perceken belül a helyszínre értek. Információink szerint a könnyebb sérülteket a miskolci kórházba, míg egy megégett, életveszélyes állapotban levő embert a debreceni klinikára szállították.

A mentést a rendőrség biztosítja.

A baleset tényét Tiszaújváros polgármestere is megerősítette. Ahogy azt is, hogy egy ember meghalt, többen megsérültek. Ahogy fogalmazott, folyamatosan egyeztetnek a katasztrófavédelemmel, és a MOL vezetőivel. Fülöp György az esettel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást ígért.



