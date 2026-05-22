Parkolás Budapesten: összegyűjtöttünk mindent a közelgő változásokról

A Fővárosi Közgyűlés döntései nyomán több lépcsőben változnak a díjak, megszűnnek a hagyományos fizetési módok, és teljesen új, tömegalapú, valamint a zöld rendszámokat érintő szabályozás lép életbe. Így alakul át hamarosan a fővárosi parkolás!

Mutatjuk, mi és mikortól változik a parkolással kapcsolatban a fővárosban

Első lépcső: 2026. július 1.

A legelső és legszembetűnőbb változáshullám 2026 nyarán veszi kezdetét. Ez a módosítás minden olyan autóst érint, aki Budapest fizetős övezeteiben parkol. Július 1-től elbúcsúzhatunk a parkolóóráktól és a készpénztől, mivel Budapest teljes területén megszűnnek a parkolóórák, az érmés automaták kora végleg lezárul. A parkolást innentől alapvetően telefonnal – mobilalkalmazáson (várakozásidíj-fizetési alkalmazás) vagy SMS-en keresztül – lehet elindítani és kifizetni. Alkalmazás használata esetén a fizetés a visszaigazolás megérkezésével minősül teljesítettnek.

Mi van, ha valakinél nincs mobil? Ha valaki nem tud vagy nem akar telefonnal fizetni, kizárólag a kerületi parkolóirodában rendezheti a számlát: ebben az esetben a parkolást követő 24 órán belül egy fix, 3 órás díjat kell befizetni. Egy napon túl már pótdíjat számítanak fel.

Új információs táblák is lesznek

Az automaták helyett a várakozóhelyek 80%-ától legfeljebb 75 méteren belül olyan új, magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek tájékoztatást adnak a fizetési módokról és az adott övezet mobilkódjáról.

Emelkednek a parkolási díjak is

A parkolóórák kivezetésével egy időben a tarifák is jelentősen, átlagosan a korábbi árak negyedével (25%-kal) emelkednek. Az övezeti alapdíjak és az idősávok az alábbiak szerint alakulnak majd munkanapokon:

Zóna Új alapdíj (2026. július 1-től) Időszak (munkanapokon) Korábbi díj „A” zóna 800 Ft / óra 8:00 – 22:00 600 Ft „B” zóna 600 Ft / óra 8:00 – 20:00 450 Ft „C” zóna 400 Ft / óra 8:00 – 20:00 300 Ft „D” zóna 300 Ft / óra 8:00 – 18:00 200 Ft

Új kedvezményeket is bevezetnek

A BudapestGO mobilalkalmazást használók bizonyos feltételek mellett könnyítéseket kaphatnak. 25%-os parkolási kedvezmény jár majd az övezeti alapdíjakból, ha a sofőr, aki a várakozási díjat a hivatalos alkalmazáson keresztül fizeti meg, és rendelkezik az alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos érvényességű, teljes árú, érvényes budapesti közösségi közlekedési bérlettel. Ez a kedvezmény bérletenként legfeljebb egy, az alkalmazásban előre rögzített rendszámú személyautóra vehető igénybe. Az pedig, aki szintén rendelkezik az alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos érvényes BKK-bérlettel, az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken való parkolásra egy alkalommal külön bérletet válthat majd. Ennek díja a mindenkori BKK vonaljegy árának egyharmadával megegyező napi díj lesz, és 6:00 és 22:00 óra között használható majd fel (maximum a meglévő közösségi közlekedési bérlet érvényességi idejéig).