Parkolás Budapesten: összegyűjtöttünk mindent a közelgő változásokról

Hamarosan lesz, akinek dupla díjat kell fizetni, megszűnnek a parkolóautomaták és a bérletesek olcsóbban parkolhatnak majd. Mutatjuk, mi és mikortól fog megváltozni a fővárosi parkolási rendszerben!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 10:30
A Fővárosi Közgyűlés döntései nyomán több lépcsőben változnak a díjak, megszűnnek a hagyományos fizetési módok, és teljesen új, tömegalapú, valamint a zöld rendszámokat érintő szabályozás lép életbe. Így alakul át hamarosan a fővárosi parkolás!

Első lépcső: 2026. július 1.

A legelső és legszembetűnőbb változáshullám 2026 nyarán veszi kezdetét. Ez a módosítás minden olyan autóst érint, aki Budapest fizetős övezeteiben parkol. Július 1-től elbúcsúzhatunk a parkolóóráktól és a készpénztől, mivel Budapest teljes területén megszűnnek a parkolóórák, az érmés automaták kora végleg lezárul. A parkolást innentől alapvetően telefonnal – mobilalkalmazáson (várakozásidíj-fizetési alkalmazás) vagy SMS-en keresztül – lehet elindítani és kifizetni. Alkalmazás használata esetén a fizetés a visszaigazolás megérkezésével minősül teljesítettnek.

Mi van, ha valakinél nincs mobil?

Ha valaki nem tud vagy nem akar telefonnal fizetni, kizárólag a kerületi parkolóirodában rendezheti a számlát: ebben az esetben a parkolást követő 24 órán belül egy fix, 3 órás díjat kell befizetni. Egy napon túl már pótdíjat számítanak fel.

Új információs táblák is lesznek

Az automaták helyett a várakozóhelyek 80%-ától legfeljebb 75 méteren belül olyan új, magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek tájékoztatást adnak a fizetési módokról és az adott övezet mobilkódjáról.

Emelkednek a parkolási díjak is

A parkolóórák kivezetésével egy időben a tarifák is jelentősen, átlagosan a korábbi árak negyedével (25%-kal) emelkednek. Az övezeti alapdíjak és az idősávok az alábbiak szerint alakulnak majd munkanapokon:

Zóna

Új alapdíj 

(2026. július 1-től)

Időszak (munkanapokon)

Korábbi díj

„A” zóna800 Ft / óra8:00 – 22:00600 Ft
„B” zóna600 Ft / óra8:00 – 20:00450 Ft
„C” zóna400 Ft / óra8:00 – 20:00300 Ft
„D” zóna300 Ft / óra8:00 – 18:00200 Ft

Új kedvezményeket is bevezetnek

A BudapestGO mobilalkalmazást használók bizonyos feltételek mellett könnyítéseket kaphatnak. 25%-os parkolási kedvezmény jár majd az övezeti alapdíjakból, ha a sofőr, aki a várakozási díjat a hivatalos alkalmazáson keresztül fizeti meg, és rendelkezik az alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos érvényességű, teljes árú, érvényes budapesti közösségi közlekedési bérlettel. Ez a kedvezmény bérletenként legfeljebb egy, az alkalmazásban előre rögzített rendszámú személyautóra vehető igénybe. Az pedig, aki szintén rendelkezik az alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos érvényes BKK-bérlettel, az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken való parkolásra egy alkalommal külön bérletet válthat majd. Ennek díja a mindenkori BKK vonaljegy árának egyharmadával megegyező napi díj lesz, és 6:00 és 22:00 óra között használható majd fel (maximum a meglévő közösségi közlekedési bérlet érvényességi idejéig).

Második lépcső: 2027. január 1.

A leginkább húsbavágó változások 2027 első napján lépnek majd életbe. Ezek a nagyobb, nehezebb autóval közlekedőket, valamint az elektromos járművek tulajdonosait érintik majd. 2027-től a főváros bevezeti a tömegalapú tarifarendszert (nem a megengedett legnagyobb össztömeg, hanem a jármű forgalmi engedélyében szereplő saját tömeg számít majd). Eszerint ha 

  • egy autó saját tömege meghaladja az 1800 kilogrammot, a tulajdonosnak automatikusan a dupla tarifát kell fizetnie a zónákban,
  • ha pedig egy elektromos gépkocsi saját tömege haladja meg a 2000 kilogrammot (2 tonnát), szintén a kétszeres szorzó érvényes rá. 

Ez a dupla tarifa vonatkozik majd továbbá minden olyan tehergépkocsira is, amely nem esik a normál övezeti alapdíj hatálya alá (a normál díjat a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsik fizetik).

Megszűnik a zöld rendszámosok ingyenes parkolása is

A mostani szabályozást, ami teljes díjmentességet biztosít a zöld alapszínű rendszámmal rendelkező járműveknek, a módosító rendelet 2027. január 1-jével hatályon kívül helyezi. Ez azt jelenti, hogy jövő januártól minden zöld rendszámos autónak fizetnie kell a parkolásért Budapesten, a 2 tonna feletti elektromos autók tulajdonosait pedig egyszerre sújtja az ingyenesség megvonása és a dupla tarifa bevezetése.

 

