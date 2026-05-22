RETRO RÁDIÓ

Eltűnt a gyereke életéből, tartásdíjat sem fizetett a cégvezető

Kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emeltek vádat. A férfi úgy döntött, eltűnik gyereke életéből és nem fizet tartásdíjat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 09:22
tartásdíj cégvezető gyermektartásdíj

A Dabasi Járási Ügyészség tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki gyermeke után soha nem fizetett tartásdíjat volt élettársának.

Egy forint tartásdíjat sem fizetett a gyereke után
Egy forint tartásdíjat sem fizetett a gyereke után
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock (illusztráció!)

Egy forint tartásdíjat sem fizetett a gyereke után

A vádirat szerint a férfi és a sértett élettársi kapcsolatából egy gyermek született 2014-ben. A felek kapcsolata 2015-ben megszakadt, majd a férfi elérhetetlenné vált. A Dabasi Járásbíróság 2024-ben arra kötelezte a férfit, hogy gyermeke után minden hónapban 50.000 forint tartásdíjat fizessen meg a nőnek. A férfi egyéni vállalkozóként, majd egy kft. ügyvezetőjeként jelentős bevételre tett szert 2023-tól, írja az Ügyészség.

A férfi annak ellenére, hogy anyagi lehetőségei megvoltak, és korábban már elítélték gyermektartásdíj nem fizetése miatt, gyermeke után egyszer sem fizetett tartásdíjat. A vádlott által felhalmozott tartásdíj összege az 1 millió forintot is meghaladja.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit tartási kötelezettség elmulasztásának vétségével vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu