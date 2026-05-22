Eltűnt a gyereke életéből, tartásdíjat sem fizetett a cégvezető
Kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emeltek vádat. A férfi úgy döntött, eltűnik gyereke életéből és nem fizet tartásdíjat.
A Dabasi Járási Ügyészség tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki gyermeke után soha nem fizetett tartásdíjat volt élettársának.
Egy forint tartásdíjat sem fizetett a gyereke után
A vádirat szerint a férfi és a sértett élettársi kapcsolatából egy gyermek született 2014-ben. A felek kapcsolata 2015-ben megszakadt, majd a férfi elérhetetlenné vált. A Dabasi Járásbíróság 2024-ben arra kötelezte a férfit, hogy gyermeke után minden hónapban 50.000 forint tartásdíjat fizessen meg a nőnek. A férfi egyéni vállalkozóként, majd egy kft. ügyvezetőjeként jelentős bevételre tett szert 2023-tól, írja az Ügyészség.
A férfi annak ellenére, hogy anyagi lehetőségei megvoltak, és korábban már elítélték gyermektartásdíj nem fizetése miatt, gyermeke után egyszer sem fizetett tartásdíjat. A vádlott által felhalmozott tartásdíj összege az 1 millió forintot is meghaladja.
A Dabasi Járási Ügyészség a férfit tartási kötelezettség elmulasztásának vétségével vádolja.
A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.
