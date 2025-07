Szellem mentette meg Erika életét: „Maradj otthon!”

Hátborzongató tapasztaláson ment át B. Erika, amitől először a hideg is kirázta. A fiatal nő mindig is hitt benne, hogy a szellemek létezése valóság lehet, de arra nem gondolt, hogy egy különös hang szó szerint megszólítja őt. Az érdi nő a Kanári-szigetekre akart utazni, amikor a rejtélyes hang megfékezte őt. Ha nem hallgat rá, pokollá vált volna a nyaralása. Mégis mi üzent neki? Talán szellem? Vagy még annál is rosszabb? A válasz meglepőbb, mint gondolnád!

Tényleg szellem üzenhetett az érdi nőnek? / Képünk illusztráció: Unsplash

Szellem lehetett?

Kocsmában kísértő szellem, rémisztő üzenetet küldött egy kísértet, sötét erő kerített hatalmába egy magyar nőt– sok olyan riasztó történet van, amitől feláll a szőr az ember hátán, de olyat, ami Erikával történt ritkán hallani. A 39 éves nő hónapokon át szervezett egy álomnyaralást a Kanári-szigetekre, és tavaly, 2024 áprilisában repülőre is szállt volna, amikor közbeszólt a riasztó hang.

Erika már mindent elrendezett. Kifizette a tenerifei szállást, szabadságot vett ki a munkahelyén. Mindent elsimított. Nem is sejtette, hogy élete nyaralása borzalmas fordulatot vehet. Ekkor szólt közbe különös hang, mintha kongatott volna a fejében. Az indulás előtti estén, tavaly áprilisban hasított belé egy érzés és a nevén szólította őt a „lény”:

Ne menj! Maradj otthon Erika!

– szólt a különös hang a fejében.

Azt hitte egy szellem próbál neki üzenni, és rossz érzése lett tőle: ha repülőre száll, talán valami szörnyűség érheti. Hallgatott a hangra, ez volt a szerencséje!

„Ha nem így tett, egy csapdába került volna a tömegben. Oda lett volna így is úgyis a nyaralása” – kezdte el részletezni Illy Roland Tamás mágus, hozzátéve:

Erikát bár mindenki teljesen bolondnak nézte a környezetében, lemondta az utat. Néhány nappal később Tenerifén, ahová ment volna, zavargások törtek ki, és több turista is bajba került.

– árulta el Tamás.

Tenerifén több tízezer helyi lakos tüntetett az ottani turisták ellen, akik szerintük annyira elárasztották a szigeteket, hogy élhetetlenné vált a környezetük. A mágus szerint tehát Erika jól döntött, hogy hallgatott a hangra, ám tévesen gondolta, hogy egy entitás, szellem mentette meg őt.