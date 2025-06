Nem is az éjszaka volt a legdurvább a világ legijesztőbb szigetén, hanem ami után jött!

Már a bejutáshoz is kellett bátorság! Az olaszországi Velencéhez közeli Poveglia szigetére ugyanis nem lehet csak úgy besétálni. A sokak által a világ legfélelmetesebb szigetének tartott, tengerrel körülvett földdarab súlyos múlttal bír, ám az izgalom kifejezetten vonzotta az ír youtubert. Dara Tah és barátja, Matt egy fal mögé bújva játszotta ki a szigetet őrzők figyelmét, s miután leszállt az éj, felfedezőútra indultak. No, de mitől is különleges hely Poveglia és mit tapasztaltak a fiúk?!

Az ír Youtuber rémisztő kalandra szánta rá magát a világ legijesztőbb szigetén, ahol egy éjszaka után úgy gondolta, ennél rosszabb nem lehet. Tévedett

(Fotó: Pexels/Bianca – Képünk illusztráció)

Egy éjszaka után jöttek a hátborzongató tapasztalások

A paranormális jelenségek kutatóinak egyik kedvenc célpontja egy kis sziget Olaszország partjainál: Poveglia, melynek történetét a halál és a szenvedés járja át.

A 18. század végén a sziget olyan hellyé vált, ahová az olasz szárazföld nemkívánatos embereit küldték: először karanténként szolgált pestises betegek számára, majd a 20. században elmegyógyintézet működött rajta. A National Geographic szerint körülbelül 100 000 pestisáldozat halt meg a szigeten, így ha hiszel a természetfeletti jelenségekben, akkor Poveglia valószínűleg hemzseg a szenvedő lelkektől.

Az elhagyatott sziget elég hátborzongatónak bizonyult a két barát számára: az omladozó épületeket fokozatosan visszahódította a természet, és az egyetlen életre utaló nyomot a falakon lévő graffitik jelentették – ezek a korábbi látogatók hagyatékai lehettek.

Ahogy leszállt az éj, előkerültek a szellemdetektor eszközök is – bár Dara elmondta, hogy ő maga eléggé szkeptikusan áll a természetfeletti lények létezéséhez.

Egy hőkamerás kütyü segítségével a sziget harangtornyához jutottak, amely a legenda szerint különösen kísértet járta hely. Dara furcsának találta, hogy az eszközeik azonnal erre a helyre vezették őket. A műszereik egyre rosszabbul működtek, a lámpáik vibrálni kezdtek és végül teljesen cserben hagyták őket – Dara pedig úgy döntött, megpróbál kapcsolatba lépni a szellemekkel, amelyekben egyébként nem hitt igazán.

Ő és Matt egy rádió segítségével próbáltak hangokat rögzíteni, melyeket egy olasz barátjuk később lefordított nekik: az egyik szó jelentése „távozz” vagy „utazz el” volt – Dara szerint ez akár a sziget szellemeinek egyfajta figyelmeztetése is lehetett, miszerint ideje menniük. Ugyanakkor Manu, az olasz tolmács egy másik kifejezést is hallott, mely így szólt: „robbanóanyagok”. Ezt a fiúk egy jó darabig nem tudták hova tenni, mígnem hazafelé utazva Matt váratlan helyzetbe került a repülőtér biztonsági ellenőrzésénél. Életében először megmotozták. Amikor rákérdezett, hogy tulajdonképpen mit keresnek, a válasz egyetlen szó volt: „robbanóanyagok”.