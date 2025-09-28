Egyedül hagyták az autizmussal élő 10 éves lányt – saját ágya nyomta halálra

Letartóztatták azt a szülőpárt, akik 10 éves autizmussal élő kislányukat hosszú órákra felügyelet nélkül hagyták otthon. A gyermek holttestét a ház egyik szobájában találták meg, ahol, a hatósági jelentések szerint, az ágya fémkerete alá szorult.

Saját ágya nyomta halálra az autizmussal élő lányt – Fotó: Pexels (illusztráció)

A mentők ugyan a helyszínre érkeztek és megpróbálták újraéleszteni a gyermeket, de már nem jártak sikerrel. Az orvosok szerint a rigor mortis (halál utáni izommerevség) jelei már kialakultak, így halála jóval korábban következett be, mint ahogy a szülők állították.

Autizmussal élő gyermekeik elfogadhatatlan körülmények között éltek

A hatóságokat a szoba állapota is megrémítette: erős, elnyomó szag, ürülékkel teli környezet, egyetlen ágy és több matrac jellemezte a helyiséget. A bírósági dokumentumok szerint a fémketrecet tartó rudak mind eltörtek, így a szerkezet nem nyújtott biztonságot a benne alvó gyermek számára.

A gyermek édesanyja, az 49 éves Heather Cross, és édesapja, az 57 éves Darcy Cross azt vallották, hogy az éjszaka folyamán, hajnali 4 és 6 óra között a kislány megkapta gyógyszereit és egy italt, majd a szülők visszafeküdtek aludni. Heather később azt mondta, reggel 9 körül azt hitte, hallotta a lányokat játszani.

Darcy dél körül kiment füvet nyírni, és csak délután fél öt körül tért vissza a házba, akkor találta meg holtan a lányt. Vallomása szerint a gyermek feje az ágy fémkerete alá szorult, teste pedig egy jógapózra emlékeztető testhelyzetben volt.

A szülők állítása szerint a gyermekek gyakran töltötték a napot az ágyukban, és ők pár óránként ellenőrizték őket. A nyomozás azonban ellentmondásokat tárt fel. Heather tagadta, hogy tudott volna a sérült ágyról, ám a rendőrség birtokába jutott SMS-ek bizonyítják, hogy két nappal a tragédia előtt fényképeket küldött a törött ágykeretről férjének.

A másik, szintén autizmussal élő lányt védőőrizetbe helyezték. A szülők ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és gyermekbántalmazás miatt emelhetnek vádat. A bírósági meghallgatásukat október 1-jére tűzték ki – írja a Mirror.