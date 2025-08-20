Felháborító: a mesterséges intelligencia csapta be a szerelmes nyugdíjast

A 75 éves kínai férfi majdnem élete legnagyobb hibáját követte el azért, mert nem ismerte jól a digitális világot – írta meg az Odditycentral. A naiv nyugdíjas egy mesterséges intelligencia által kreált fiatal nőbe szeretett bele.

Az idős férfi a neten böngészve ismerte meg szerelmét, akit a mesterséges intelligencia hozott létre – Fotó: Mikael Damkier

Hogy bolondította magába a mesterséges intelligencia az öregurat?

A Kínában élő 75 éves Jiang a közösségi médiában böngészett, amikor megismerkedett egy fiatal lánnyal, aki videóüzenetet küldött neki. A nő ezután mindennap üzent valami kedveset Jiangnak.

Jiang egy idő után teljesen megszállottja lett az online barátnőjének. Egész nap a telefonját nézte, és várta tőle az újabb üzeneteket. Megvolt győződve róla, hogy a fiatal nő és közte egy szerelmi viszony van kialakulóban.

A felesége egyik nap leszidta a férfit, hogy teljesen mobilfüggő lett. Jiang ekkor közölte házastársával, akivel több évtizede élt együtt, hogy válni akar. Azért, mert ő most már a neten megismert szerelmével akar lenni.

A nyugdíjas szerelme nem létezett, a mesterséges intelligencia kreálta – Fotó: Shutterstock AI

Jiang felesége mellett felnőtt gyerekei is ledöbbentek. Amikor azonban meglátták apjuk fiatal barátnőjéről készült videókat, tudták, hogy azt a mesterséges intelligencia kreálta, és valószínűleg egy cég promóciós eszközéről van szó.

Jiang gyerekei leültek beszélni apjukkal, elmagyarázták neki, hogyan működik a mesterséges intelligencia, és új szerelme valójában nem is létezik. Valójában sosem hozzá beszélt, hanem minden lehetséges vásárlóhoz.

Az ilyen esetek egyáltalán nem ritkák Kínában. Az idősek, különösen a magányosak és a mozgáskorlátozottak egyre inkább áldozataivá válnak azoknak a videóknak, amelyekben jó benyomást keltő mesterséges személyek próbálnak különböző termékeket rásózni a nyugdíjasokra.