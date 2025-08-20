RETRO RÁDIÓ

Felháborító: a mesterséges intelligencia csapta be a szerelmes nyugdíjast

Egy nyugdíjas férfi el akart válni feleségétől új fiatal barátnője miatt, akit a neten ismert meg. Később tudta meg, hogy szerelmét a mesterséges intelligencia alkotta meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 11:30
Módosítva: 2025.08.20. 12:52
MI válás nyugdíjas

A 75 éves kínai férfi majdnem élete legnagyobb hibáját követte el azért, mert nem ismerte jól a digitális világot – írta meg az Odditycentral. A naiv nyugdíjas egy mesterséges intelligencia által kreált fiatal nőbe szeretett bele. 

mesterséges intelligencia
Az idős férfi a neten böngészve ismerte meg szerelmét, akit a mesterséges intelligencia hozott létre – Fotó: Mikael Damkier

Hogy bolondította magába a mesterséges intelligencia az öregurat? 

A Kínában élő  75 éves Jiang a közösségi médiában böngészett, amikor megismerkedett egy fiatal lánnyal, aki videóüzenetet küldött neki. A nő ezután mindennap üzent valami kedveset Jiangnak. 

Jiang egy idő után teljesen megszállottja lett az online barátnőjének. Egész nap a telefonját nézte, és várta tőle az újabb üzeneteket. Megvolt győződve róla, hogy a fiatal nő és közte egy szerelmi viszony van kialakulóban. 

A felesége egyik nap leszidta a férfit, hogy teljesen mobilfüggő lett. Jiang ekkor közölte házastársával, akivel több évtizede élt együtt, hogy válni akar. Azért, mert ő most már a neten megismert szerelmével akar lenni. 

mesterséges intelligencia
A nyugdíjas szerelme nem létezett, a mesterséges intelligencia kreálta – Fotó: Shutterstock AI

Jiang felesége mellett felnőtt gyerekei is ledöbbentek. Amikor azonban meglátták apjuk fiatal barátnőjéről készült videókat, tudták, hogy azt a mesterséges intelligencia kreálta, és valószínűleg egy cég promóciós eszközéről van szó. 

Jiang gyerekei leültek beszélni apjukkal, elmagyarázták neki, hogyan működik a mesterséges intelligencia, és új szerelme valójában nem is létezik. Valójában sosem hozzá beszélt, hanem minden lehetséges vásárlóhoz. 

Az ilyen esetek egyáltalán nem ritkák Kínában. Az idősek, különösen a magányosak és a mozgáskorlátozottak egyre inkább áldozataivá válnak azoknak a videóknak, amelyekben jó benyomást keltő mesterséges személyek próbálnak különböző termékeket rásózni a nyugdíjasokra. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu