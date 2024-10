Halloween: pogány ünnep vagy nem baj, ha rémtököt farag a gyerek? Ezt mondja a katolikus pap

Évről évre vitát vált ki a halloween megünneplése. Egyesek szerint az ősi kelta ünnepség nem összeegyeztethető sem a keresztény, sem a magyar nemzeti hagyományokkal. Egy óvodában egyenesen felszólították a szülőket, hogy mellőzzék ezt az ünnepet és a hagyományait akkor is, ha a gyerekeknek tetszik. Az Ausztráliában élő magyarok plébánosa, Zsolt atya azonban egy harmadik álláspontot foglal el. Véleményének népszerű TikTok-csatornáján adott hangot és kinyilvánította: el kell választanunk az ünnep szakrális jellegét az ünnephez kapcsolódó egyéb szokásoktól.

Halloween: a töklámpás a hiedelem szerint elűzi a szellemeket (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

A halloween nem a magyarok ünnepe, hiszen egy angolszász, a keresztény gondolkodástól eltérő hagyomány. A boszorkányhitet a katolikus vallásba nem nagyon lehet beleépíteni, de azt látom, hogy az egész ünnep nagyon sok helyen átalakul

– mondta az egyházi személy.

Egyrészt az alapünnepben nyilvánvaló tévedések vannak, ugyanakkor a gyerekek cukorkáért járják a házakat. Ezzel már semmi bajom

– jelentette ki az atya.

Halloween: játéknak jó

A pap kifejtette: az ellen sincs kifogása, hogy a buli kedvéért az emberek különböző jelmezeket vesznek fel. Egyes helyeken egyébként a különböző szörny- és lidércjelmezek felöltése helyett a bulizók szenteknek öltöznek be, vagyis a halloweent elkezdték úgy átalakítani, hogy az megfeleljen a keresztény hitnek. Többek között a töklámpásba is lehet a vicsorgó fej helyett keresztet faragni.

A keresztény vallás, azon belül a katolikus egyébként sok pogány szokást befogadott már a saját kultúrájába. Kevesen gondolnak bele, hogy a karácsony eredete is visszavezethető Szaturnusz isten tiszteletére, persze ma már senki nem a római mitológia alakjára, hanem Jézus Krisztus születésére gondol december 25-én. Bizonyos bennszülött népcsoportoknak az egyház azt is engedélyezi, hogy a misén az oltárt, majd az oltáriszentséget körbetáncolják, pedig ezzel a gesztussal eredetileg a bálványaik iránti tiszteletüket fejezték ki. Most viszont Isten iránti tiszteletüket mutatják ezzel és azt, mennyire örülnek Isten jelenlétének.