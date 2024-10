Halloween napján lép be a Hold a Skorpióba: ezt hozza számodra a változás

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma dühös, fáradt és ingerlékeny lehet napközben, de estére ezt mintha a szél fújná el. Itt a hosszú hétvége, végre rendezni tudja a sorait. Holnap Halottak napja, de ma még a bulizásé a főszerep, hiszen ma van Halloween éjszakája. Akár ön is szervezhet valamit a barátokkal.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold ma belép a Skorpióba, s holnap ott lesz egy újhold is. Ez az elengedés témáját hozza, ami a Bikának kimondottan kihívást jelent, illetve jelzi, hogy ezzel van feladata. A természetben való töltődés segít elrendezni magában az elmúlással kapcsolatos érzéseit is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mindenképp menjen társaságba, emberek közé Halloween éjszakáján. Ráfér önre, hogy vidámság vegye körbe, mert kicsit hajlamos lehet borúsan látni a dolgokat. A környezete segít visszaszerezni a megszokott könnyedségét.

Ezt hozza a csillagjegyeknek Halloween napja. Fotó: Metropol

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Mostanában kevesebb idő jutott a családra, szeretteire, de ne eméssze magát emiatt. Most kezdődik a hosszú hétvége, és most lesz idő, energia egymásra, az otthonra, a családra. A Hold ma este belép a Skorpióba, és érzelmes beszélgetéseket jelez.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai este legyen a kikapcsolódásé! Mindennek megvan a maga ideje és helye, és Halloween éjszakája hagyományosan a bulizásé. Akár megy valakihez, akár önhöz jönnek, biztosan jól sikerül minden, mert az Oroszlán a társaság lelke.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Holnap Halottak napja, ma belép a Hold a Skorpióba – nem is csoda, hogy az emlékezés, az elmúlás gondolata foglalkoztatja. Ha holnap megy a temetőbe, akkor már ma készítse össze a virágokat, gyertyákat, amiket visz. És persze a hosszú hétvégére is be kell vásárolni. Hirtelen kiderül, hogy nem is marad ideje a szomorkodásra...

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nehezen dönti el, hogy mihez van kedve. Otthon pihenni, főzőcskézni, filmet nézni, vagy inkább menne valahova szórakozni. Kérdezze meg a párját, ő mit szeretne. Mindegy, hol vannak, csak töltsék együtt ezt az estét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Már ma eset belép a Hold a jegyébe, holnap pedig újhold lesz, ami önnek az év legfontosabb újholdja. Bármibe kezd mostanság, az rövidesen meghozza a gyümölcsét. Érdemes lenne végiggondolni, mik a kitűzendő célok. Most olyan tanácsai lesznek a másiknak, amiket érdemes megfogadni!