Ezekre a csillagjegyekre lesz pozitív hatással ma a Hold és a Vénusz fényszöge

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Vénusz még a jegyében jár, ahogy a Nap is, ez a kettő nagyon kedvez önnek. Lehet, hogy zajlik az élet, és ez néha káosszal jár, ma mégis nagyon harmonikusnak érzi az otthonát. A konfliktusok elsimulnak, mielőtt kirobbannának, a játszmákat ma nem játsszák le.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Valaki a közvetlen környezetében olyat lép vagy mond, amire abszolút nem számított. De ez most nagyon is jól fogja érinteni. Lehet ez egy kedves gesztus, támogató megnyilvánulás, dicséret – sőt, még több is ennél, esetleg fizetésemelés!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Rég érezte már magát olyan kiegyensúlyozottnak, mint a mai napon. A szingli Baknak is különleges lehet ez a szerda: most igazán bárhol megismerkedhet, összefuthat valakivel, és ebből még bármi lehet!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma önt is megszállja egy fajta nyugalom és bizonyosság, hogy minden rendben van. Egy tervvel kapcsolatban arra készült, hogy minden döcögve fog menni. Ehhez képest kellemes meglepetés éri, mert a várakozásoknál sokkal jobban sikerül ez is.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán erőteljes támogató konstellációk lesznek az égen. Fogja be a vitorlájába a kedvező szeleket! A Vénusz és a Hold segít, hogy kedvesen, de határozottan képviselje az érdekeit minden témában.