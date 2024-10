Ma van halloween éjszakája, holnap mindenszentek, holnapután halottak napja - itt van minden tudnivaló

98 éve ezen a napon hunyt el a leghíresebb magyar mágus

Harry Houdini, mágus és szabaduló művész 1874. március 24-én született Budapest VII. kerületében, Weisz Erik néven. 1926-ban ezen a napon hunyt el. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette.

Ma lenne 95 éves Bud Spencer

Az olasz színész ugyanis 1929. október 31-én született Carlo Pedersoli néven. 8 éves korától úszott, a római egyetem vegyészkarára 16 évesen került, majd jogot tanult. Az Isten megbocsát, én nem című film volt az első nagy sikere, abbahagyta a sportolást és Amerikába költözött 1967-ben, megnövesztette a szakállát és megalkotta a Bud Spencer művésznevet, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére (Spencer Tracy) és kedvenc sörére (Budweiser) utal.

Bud Spencer, vagyis Carlo Pedersoli egy évvel a halála előtt. Fotó: Esposito Salvatore

13 éve ment el az egyetlen magyar, aki aranylabdát nyert

Albert Flórián labdarúgó, edző 2011-ben ezen a napon hunyt el. Az FTC labdarúgója, 75-szörös válogatott volt 1952-1974-ig, játszott olimpián, vb-n, Eb-n bronzérmes csapatban. 1967-ben pedig elnyerte a France Football Aranylabdáját, 1968-ban világválogatott is volt.

A hosszú hétvége előtt 5 helyen is véradást tartanak

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

11:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

12:00-18:00 óra között a Duna Plazában a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között pedig a Shopmarkban ( Europark) (1191. Budapest, Üllői út 201.)

Továbbra is kellemes, őszi idő várható

A koponyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön rétegfelhős időre van kilátás, csak kevés napsütés várható. ÉK-en kisebb eső, szitálás is lehet. 12 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk. A szél továbbra is gyenge lesz. Pénteken naposabb, illetve rétegfelhős, ködös és párás területek egyaránt előfordulhatnak. Helyenként gyenge eső vagy zápor is kialakulhat, a tartósan borult, ködös részeken pedig szitálás várható. A nyugati szél egyre többfelé megélénkül. Délután 13 és 20 fok között lesz a hőmérséklet. Szombaton pedig érkezik egy száraz hidegfront és 12-13 fok köré esik vissza a hőmérséklet.