Nem lesz kegyes a hét második fele: marad a köd, csökken a hőmérséklet
Az ország nagy részén marad a ködös időjárás.
Továbbra sem szabadulunk a ködtől. Az ország nagy részén hétvégéig marad a borult, ködös időjárás. A csapadéktól nem kell tartani, szombaton azonban +5 fok köré eshet a hőmérséklet - derül ki a Köpönyeg oldalán.
Időjárás előrejelzés
Szerda
Sokfelé képződik köd reggelre, ami több helyen egész nap megmaradhat. Lehetnek ugyanakkor derűsebb részek is. 5 és 11 fok között mozghat a hőmérséklet.
Csütörtök
A köd és a borultság elsősorban az északnyugati tájakon szakadozhat fel, hiszen megélénkül az északnyugati szél. Máshol továbbra is maradhatnak szürke, borús tájak. 5-10 fok lesz.
Péntek
Reggelre újra köd lepheti be az országot. Napközben a ködfelhőzet nagyrészt megmarad, de pár helyen előbukkanhat a nap. +5, +6 fok köré gyengülhet a nappali felmelegedés.
Szombat
Borult, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Hulló csapadék nem várható. +5 fok körüli értékeket mérhetünk mindössze.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre