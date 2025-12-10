RETRO RÁDIÓ

Nem lesz kegyes a hét második fele: marad a köd, csökken a hőmérséklet

Az ország nagy részén marad a ködös időjárás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 06:00
időjárás időjárás jelentés időjárás előrejelzés

Továbbra sem szabadulunk a ködtől. Az ország nagy részén hétvégéig marad a borult, ködös időjárás. A csapadéktól nem kell tartani, szombaton azonban +5 fok köré eshet a hőmérséklet - derül ki a Köpönyeg oldalán.

Ködös időjárásra számíthatunk továbbra is
Ködös időjárásra számíthatunk továbbra is Fotó: Freepik

Időjárás előrejelzés

Szerda

Sokfelé képződik köd reggelre, ami több helyen egész nap megmaradhat. Lehetnek ugyanakkor derűsebb részek is. 5 és 11 fok között mozghat a hőmérséklet.

Csütörtök

A köd és a borultság elsősorban az északnyugati tájakon szakadozhat fel, hiszen megélénkül az északnyugati szél. Máshol továbbra is maradhatnak szürke, borús tájak. 5-10 fok lesz.

Péntek

Reggelre újra köd lepheti be az országot. Napközben a ködfelhőzet nagyrészt megmarad, de pár helyen előbukkanhat a nap. +5, +6 fok köré gyengülhet a nappali felmelegedés.

Szombat

Borult, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Hulló csapadék nem várható. +5 fok körüli értékeket mérhetünk mindössze.

 

