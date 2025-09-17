Megáll az ész! Kilógatta a lábát és a karját az autóablakon, így vezetett a 81-es fűúton - fotó

A KRESZ szabályait rengeteg sofőr figyelmen kívül hagyja. Vannak azonban olyan forgalmi helyzetek, vezetői magatartások, ahol szabálysértés egyértelműen nem állapítható meg, baleset bekövetkeztével viszont súlyosbító körülménynek minősülhetnek. A 81-es főúton épp ilyen ülőhelyzetet mutattak be a Budapesti Autósok Közössége Facebook oldalán. Szerinted szabályos ez?

Szerinted mit mond a KRESZ? Szabályos ez így? Fotó: Facebook / BPIAutósok.hu

Büntethető-e a sofőr a KRESZ alapján? A szakértő válaszol

Alapjában véve nincs a KRESZ-ben olyan szabály, amely megtiltaná, hogy a sofőr az ablakon kívülre helyezze a lábát, karját. Ez inkább abból a feltételezésből ered, hogy a sofőr sem akarja a saját testi épségét veszélyeztetni, ráadásul nagy sebesség mellett nem is kényelmes így ülni.

A KRESZ általános előírásokat tartalmaz, ha azt megsérti valaki és balesetet okoz, annak viselnie kell a következményeket. A KRESZ szerint a vezetőnek érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, valamint vezetésre alkalmas állapotban kell lennie, ez utóbbi egy tág fogalom. Értelemszerűen alkohol vagy drog hatása alatt lévő személy nem alkalmas a vezetésre, de akadályozó tényező a fáradtság is, illetve ha valakinek be van gipszelve valamelyik végtagja.

– magyarázza Dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd. A szakértő nyilatkozata alapján,

ha valaki figyelmetlenül, hanyagul vezet

és abból baleset keletkezik, akkor a hanyagság, figyelmetlenség súlyosbító körülménynek számít .

A képen látható helyzet hanyagságnak minősülhet abban a tekintetben, hogy vészhelyzet esetén a sofőr nem tud fékezni, kézi váltós jármű esetén pedig nem tud elég gyorsan váltani.

Fennállhat viszont a baleseti kockázat növelésének veszélye. Ha ez álló helyzetben történt, ez nem valósít meg veszélyt. Ha viszont nagyobb sebességgel közlekedve viselkedett így, feltételezhető a gondtalanság. Ha ebből később baleset következik, a jelen vezetési helyzet súlyosbító körülménynek is betudható.

Arról sem tesz említést a beküldő, hogy ebből aztán baleset keletkezett volna vagy a rendőrség megbüntette volna az illetőt. Tudni kell viszont, hogy csak azért, mert az előírás nem tartalmazza, az ilyen magatartás vészhelyzet, baleset vagy akadályozás esetén súlyosbító körülménynek minősülhet.

Magyarországon nem kötelező a téli gumi, de ha valaki nyári gumival megcsúszik a jégen, súlyosabban ítélik el, mert nem tett meg mindent, hogy az autója közlekedésre alkalmas állapotban legyen. Ha pedig valaki nyári gumival elakad a hegy alján és akadályozza a forgalmat, azzal ugyan szabályt nem sértett, de joghátrány esetén ez súlyosbító körülmény lehet.

– magyarázza Lovas Károly közlekedési szakértő. Más helyzetekben, ha mondjuk büntetést szabnak ki, a fent látható ülést ítélhetik figyelemelterelőnek is.

Adott esetben egy rendőr is ítélheti úgy, hogy ez egy figyelemelterelő magatartás, ami miatt megbüntetheti őt. Hasonlóan, ha valaki mondjuk eszik az autóban, az még önmagában nincs megtiltva, de baleset, szabálytalanság esetén figyelemelterelésnek tudhatják be, ami súlyosbíthatja a büntetést.

– folytatja a szakértő. A KRESZ-ben az sincs meghatározva, hogy miképp kell az autóba beülni; az a normális, elvárt, ha az ember teljes testével az autóban van és nem lógatja ki a lábát. Ráadásul ez az ésszerű megoldás is, hiszen mindkét lábunknak készenlétben kell lennie a vezetéshez.