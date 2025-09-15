,,Az orvosoknak tiszta alkoholt kellett adniuk, hogy lerészegedjek" - egyetlen koktél majdnem a látásába került

Egy kanadai nő súlyos figyelmeztetést intézett az utazókhoz, miután egy balinéz éjszaka majdnem az életébe került, és egyetlen koktél miatt ideiglenesen megvakult. Ashley King mindössze 18 éves volt, amikor 2011 augusztusában, a főiskola kezdete előtt barátaival Balira utazott. A trópusi paradicsom azonban már az első napokban baljós érzéseket keltett benne, és a pihenés helyett lopás, betegség és kényelmetlenség kísérte az útját. A végzetes fordulat az utolsó éjszakán érkezett: egyetlen koktél, amely metanolt tartalmazott, örökre megváltoztatta az életét.

Egyetlen koktél majdnem a látásába került Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fiatal lány elmondása szerint a műanyag vizespalackban felszolgált ital, amelyet tánc közbeni kilöttyenésmentes koktélként hirdettek, semmilyen gyanút nem keltett.

Semmi nem érződött másnak. Nem éreztem semmi különbséget az ittasságomban vagy a testem érzeteiben

– mesélte az Inside Editionnek. Másnap, amikor Új-Zélandra repült, jelentkeztek az első tünetek: kimerültség, étvágytalanság, majd ijesztő zavartság.

Amikor másnap reggel felébredtem, le volt kapcsolva a lámpa, és furcsálltam. Miért kapcsolta volna le valaki? Aztán a fürdőszobába mentem, és ott is nagyon tompának tűnt a fény

– emlékezett vissza.

Metanol lehetett a koktélban

Eleinte azt hitte, csak a világítással van gond, ám hamar rájött, hogy sokkal súlyosabb a helyzet. Légzési nehézségei lettek, és sürgősségi ellátásra szorult. Az orvosok először droghasználatra gyanakodtak, de a vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak: a szervezetében veszélyesen magas metanolszintet találtak. A metanol – amelyet Délkelet-Ázsia egyes részein illegálisan kevernek italokba a költségek csökkentése miatt – a szervezetben lebomolva savasítja a vért és károsítja a belső szerveket – írja az Unilad.

Életét egy szokatlan kezeléssel mentették meg: alkoholfogyasztással.

Az orvosoknak tiszta alkoholt kellett adniuk, hogy lerészegedjek, és a testem ne metabolizálja tovább a metanolt. Alkohol és narancslé volt előttem, és azt mondták, nagyon gyorsan meg kell innom, mert infúzión nem adhatják. Megittam egy pohárral, majd újratöltötték, és ismét meg kellett innom. Arra biztattak, hogy igyak gyorsabban – ez volt a legabszurdabb ivójáték, amiben valaha részt vettem

– magyarázta.