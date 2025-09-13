RETRO RÁDIÓ

Samsung mobilod van? Fontos figyelmeztetést adott ki a cég!

Erről mindenképpen tudnod kell! Hivatalos oldalán üzent a Samsung.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.13. 15:00
samsung Felhívás mobil

Friss figyelmeztetést adott ki a Samsung a Facebook-oldalán. A felhívás minden Samsung mobiltulajdonos számára fontos információkat tartalmaz.

Samsung
(Fotó: Pexels/John Tekeridis – Képünk illusztráció)

Samsung mobilosokra vadászanak csalók

„Vigyázat: csalók próbálják megtéveszteni a Galaxy felhasználókat! A közösségi médiában csalók a «One UI 8 Beta» verziójának tesztelésének lehetőségét hirdetik. A hirdetésben található link egy megtévesztő webhelyre vezet. A csalók célja, hogy a készülékeket zárolják, majd pénzt zsaroljanak ki a felhasználóktól a feloldásért cserébe.”
– figyelmeztet a cég. Majd három dolgot is hangsúlyoz a mobilosok számára:
„A Samsung soha nem terjeszt szoftverfrissítést hirdetésekben vagy külső linkeken keresztül.
A hivatalos információk és szoftverfrissítések kizárólag a Samsung saját közösségi média felületein, a Samsung Members alkalmazásban, a Samsung Community-n, valamint magán a készüléken keresztül érhetők el.
Minden más forrás gyanús, és komoly biztonsági kockázatot jelent.”
Végül így zárja bejegyzését a Samsung: „Kérjük felhasználóinkat, hogy legyenek körültekintők, és ne kattintsanak idegen oldalaktól származó linkekre.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
