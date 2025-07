Veszélyben az androidosok, ez a készülék bármikor felrobbanhat!

Ha Pixel 6a típusú Android telefonod van, jobb, ha figyelsz! Egyre több esetben számoltak be arról, hogy ez a népszerű modell felrobbant, méghozzá nem véletlenszerűen – a jelek szerint egy szoftverfrissítés után.

Fotó: Unsplash/Illusztráció

Az Android Authority értesülései szerint legalább öt ilyen eset történt, ezek közül négy már az év elején. A Google emiatt július 2-án kötelező szoftverfrissítést adott ki, amelynek célja az volt, hogy csökkentse az akkumulátor túlmelegedésének kockázatát. Csakhogy úgy tűnik, a frissítés nemhogy segített volna, hanem épp az ellenkező hatást váltotta ki.

Felgyulladt a telefonom az éjjeliszekrényen, pár centire a fejemtől.

Egy Reddit-felhasználó, nemrég osztotta meg a sokkoló történetét: telefonja az éjszaka közepén kigyulladt, miközben a töltőn volt, alig 40 centire a fejétől. A beszámoló szerint az illető arra ébredt, hogy bűzös füstöt érez, és valami hangosan pattan. Gyorsan lerántotta a telefont a zsinórjánál fogva, és a padlóra dobta, de addigra a lepedő is lángra kapott, sőt a légkondicionáló (egy álló egység) is megégett a tűz következtében. „Az egész szobámban füst volt, a torkom végig égett aznap. A zárt ajtó miatt órákig azt a füstöt lélegeztem be, miközben próbáltam megfékezni a tüzet” – írja a Daily Mail. A telefon belseje megégett, a kijelző megolvadt, és a készülékház is részben szétolvadt.

A Google eredeti célja az volt, hogy a szoftverfrissítés segítségével csökkentse a terhelt akkumulátorok túlmelegedését, különösen azoknál a készülékeknél, amelyek már több mint 400 töltési cikluson túl vannak. A frissítés egyébként korlátozta a töltési sebességet és az akkumulátor kapacitását, hogy megelőzze a túlmelegedést. A cég több országban – köztük az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Japánban és Indiában – ingyenes akkumulátorcserét is kínált a Pixel 6a tulajdonosoknak.

A poszt alatt több felhasználó is jelezte, hogy az új frissítés után az ő készülékük is extrém módon felmelegszik. A Google egyelőre nem reagált a legfrissebb tűzesetre.