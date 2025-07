Tolna vármegyében az elmúlt napokban is több feljelentés érkezett olyan ügyek miatt, ahol az ismeretlen elkövetők az online térben feladott hirdetéseikkel ejtettek tévedésbe gyanútlan vásárlókat. Volt csalárd SMS, amelyre a sértett megadta a banki adatait, s így közel 300 000 forint kára keletkezett. Érkezett bejelentés újabb romantikus csalásról is. Ismét volt telefonos csaló, aki magát banki alkalmazottnak kiadva szerezte meg egy idős férfi adatait és azokkal visszaélve 1,8 millió forinttal rövidítette meg a bankszámláját. Újra felbukkant a „nem sikerült az utalás, küldje újra az összeget” módszer is, amikor egy megrendelt szolgáltatás ellenértékét többször, ráadásul más-más összeggel kérte el a megrendelőtől az online hirdető – írja a rendőrség.

Az online csalók tárháza kifogyhatatlan Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Leggyakrabban az internetes piactereken jártak pórul a sértettek. Volt, aki autóalkatrészt rendelt 75 ezerért, más egy speciális kerékpárt 1955 euróért, a harmadik térkövet negyedmillióért, a negyedik csocsóasztalt húszezerért. A közös pont, hogy mindegyikük előre utalt, de egyikük sem kapta meg a várt árut és a hirdetők is minden esetben elérhetetlenné váltak.

– olvasható a police.hu oldalán, ahol arra kérnek mindenkit, hogy az internetes ügyleteknél legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók!