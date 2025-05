Csalók vadásznak a nehéz helyzetbe került Horváth Évára

Horváth Éva, az egykori szépségkirálynő és televíziós személyiség tavaly november 23-án súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, amelynek következtében nyílt lábszár- és bokatörése lett. A baleset után Balin megműtötték, azonban a helyi kórházi körülmények nem voltak megfelelőek, és fertőzés alakult ki, ezért decemberben hazatért Magyarországra további kezelésekre. Horváth Éva motorbalesete miatt több mint négy hónapot töltött kórházban, és legalább hét műtéten esett át. A kezelések során a már említett súlyos fertőzéssel is meg kellett küzdenie, amely lassította a gyógyulási folyamatot. Ennek felgyorsítása érdekében hiperbár oxigénterápiás kezelést is kapott, amely segíti a csontképződést és a fertőzések leküzdését. Bár a teljes felépülés még várat magára, a legfrissebb hírek szerint a csontképződés beindult, és a fertőzés is visszaszorult. Horváth Éva jelenleg járókerettel közlekedik, és bár még nem tudja teljesen terhelni a lábát, pozitívan tekint a jövőbe, és folyamatosan tájékoztatja követőit állapotáról a közösségi médiában. De nem csak jó hírek érkeznek a háza tájáról...

Horváth Éva balesete sok mindent megváltoztatott az életében (Fotó: Bánkúti Sándor)

Horváth Éva férje és gyerekei nélkül maradt

A hosszú kórházi kezelés és a családtól való távolság bizony nagyon megviselte Évát, aki hónapok óta csak monitoron keresztül találkozhat a gyermekeivel és a férjével, akik Balin élnek. Ilyen megviselt lelki állapotban az ember nagyobb veszélynek van kitéve, éppen ezért a modell családja is aggódik amiatt, hogy nehogy rossz szándékú emberek környékezzék meg Évát. A félelem nem alaptalan, hiszen a napokban már meg is jelent egy csaló, aki telefonon keresztül próbált meg pénzt kicsikarni Évától.

A híresség egy sms-t kapott, amit első ránézésre a vízszolgáltató küldött és egy számlát akart befizettetni.

Horváth Éva Facebookon is megosztotta az üzenetet (Fotó: Instagram)

Horváth Éva szerencsére gyorsan rájött a csalásra, és nem utalt egy vasat sem. A megtévesztő üzenetet azonban megosztotta a közösségi oldalán, hogy mások se dőljenek be ennek a mostanában egyre gyakrabban előforduló csalássorozatnak.