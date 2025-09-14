Helen Mirren bizarr dologhoz hasonlította a házasságot

Hiába hófehér a haja, hiába vannak ráncai, a csinibabák mellett továbbra is gyakran kerül címlapokra. A karrierje során számos elismerést kapott: a dáma címet II. Erzsébet adományozta neki 2003-ban, Oscar-díjat kapott 2006-ban A királynő címszerepéért, és még egy koktélt is elneveztek róla egy New Orleans-i bárban, amelyet akkoriban az azóta elhunyt mostohafia vezetett. A Ki­cse­szett Helen Mirren fantázianevű ital teából, vodkából, csilipaprikából, citromból és mézből készül, tisztelgésül a brit színésznő sokoldalúsága előtt, aki szívesen dicsekszik például a Forma–1-es szintű autóvezetési képességeivel. „Roppant hiú vagyok a vezetési tehetségemre” – mesélte Mirren a People-nek. „Biztos, hogy autóversenyző is lehettem volna. Más a szakmám, de ebben is a gázpedálon tartom a lábam!”

Helen Mirren kiválóan vezet, ezért is akart a Halálos iramban-filmekbe bekerülni (Fotó: Northfoto)

Helen Mirren nehezen viseli, ha néniként kezelik

A 80 éves Mirren több szempontból is „a gázpedálon tartja a lábát”. Tavaly és idén is több filmet forgatott, lépést tart bármelyik kollégájával, és nehezen viseli, ha néniként kezelik.

„A fiatalabbak nem tudják felfogni, hogy valaha az idősebb generáció is szexelt, szórakozott, táncolt, hogy mi is folyton foglalkoztunk a hajunkkal és a súlyunkkal; pedig így volt!” – magyarázta a díva. „Dühös leszek, ha valaki «aranyos idős hölgyként» kezel. Ahogy öregszem, egyre bosszantóbbnak találom azt a leereszkedő viselkedést, amikor azt mondják, hogy «Ó, ez olyan cuki volt magától!» Utálom a «cuki» jelzőt! Én ma is energikusan élek! Ne aggasszanak rám rémes címkéket!”

Helen Mirren a sokak szemében mérföldkőnek számító nyolcvanadik születésnapján sem nosztalgiázik – írja a hot! magazin.

Nem ünneplem a születésnapjaimat. Minek? Az élet másnap is megy tovább! Viszont azt elvárom, hogy nagyon kedvesen bánjanak velem ilyenkor. Csak ennyit kérek, meg egy csésze teát az ágyba!

A legjobbkor találkozott a férjével

A színésznőnek készségesen segít ebben a férje. Taylor Hackford Oscar-díjas filmrendező és Helen Mirren 1997-ben házasodtak össze, de előtte már 11 évig együtt éltek.