Helen Mirren bizarr dologhoz hasonlította a házasságot

A színésznő az önbizalom és a lazaság megtestesítője, 80 évesen a szakmájában keresettebb, mint valaha. Helen Mirren sok évig keményen dolgozott, hogy a szépsége mellett elismerjék a tehetségét is: kortalannak tartja magát és semmiképp sem „cukinak”!
Hiába hófehér a haja, hiába vannak ráncai, a csinibabák mellett továbbra is gyakran kerül címlapokra. A karrierje során számos elismerést kapott: a dáma címet II. Erzsébet adományozta neki 2003-ban, Oscar-díjat kapott 2006-ban A királynő címszerepéért, és még egy koktélt is elneveztek róla egy New Orleans-i bárban, amelyet akkoriban az azóta elhunyt mostohafia vezetett. A Kicseszett Helen Mirren fantázianevű ital teából, vodkából, csilipaprikából, citromból és mézből készül, tisztelgésül a brit színésznő sokoldalúsága előtt, aki szívesen dicsekszik például a Forma–1-es szintű autóvezetési képességeivel. „Roppant hiú vagyok a vezetési tehetségemre” – mesélte Mirren a People-nek. „Biztos, hogy autóversenyző is lehettem volna. Más a szakmám, de ebben is a gázpedálon tartom a lábam!”
A 80 éves Mirren több szempontból is „a gázpedálon tartja a lábát”. Tavaly és idén is több filmet forgatott, lépést tart bármelyik kollégájával, és nehezen viseli, ha néniként kezelik.
„A fiatalabbak nem tudják felfogni, hogy valaha az idősebb generáció is szexelt, szórakozott, táncolt, hogy mi is folyton foglalkoztunk a hajunkkal és a súlyunkkal; pedig így volt!” – magyarázta a díva. „Dühös leszek, ha valaki «aranyos idős hölgyként» kezel. Ahogy öregszem, egyre bosszantóbbnak találom azt a leereszkedő viselkedést, amikor azt mondják, hogy «Ó, ez olyan cuki volt magától!» Utálom a «cuki» jelzőt! Én ma is energikusan élek! Ne aggasszanak rám rémes címkéket!”
Helen Mirren a sokak szemében mérföldkőnek számító nyolcvanadik születésnapján sem nosztalgiázik – írja a hot! magazin.
Nem ünneplem a születésnapjaimat. Minek? Az élet másnap is megy tovább! Viszont azt elvárom, hogy nagyon kedvesen bánjanak velem ilyenkor. Csak ennyit kérek, meg egy csésze teát az ágyba!
A színésznőnek készségesen segít ebben a férje. Taylor Hackford Oscar-díjas filmrendező és Helen Mirren 1997-ben házasodtak össze, de előtte már 11 évig együtt éltek.
„Tudatosan választottam a munkámat a kapcsolataimmal szemben, egészen addig, amíg nem találkoztam Taylorral. Végül azért házasodtunk össze, mert rájöttünk, hogy úgyis örökre együtt leszünk. A családjaink is ezt akarták. Nincs kifogásom a házasság ellen, csak éppen nem az én világom. A fehérrépához tudnám hasonlítani: mindkettő esetében elég sokáig tartott, mire ráéreztem a finom ízére” – mosolygott a sztár, aki még a szabadnapjain sem képes lustálkodni. „Ha reggel nyolc óra után még ágyban vagyok, bűntudatom támad. Mindig van mit csinálni. Főleg, ha te vagy «a kicseszett Helen Mirren»!” – tette hozzá nevetve.
