Rettenetes tragédia: 11 ember életét követelte a gyilkos alkoholos ital

Az utcán árulták az alkoholos italokat, amelyek majdnem egy tucat ember életének vetettek véget. Kolumbia Barranquilla nevű városában hajléktalan embereknek és utcai árusoknak adták el a mérgező alkoholos készítményt.

Az alkoholos ital miatt eddig 11 ember halt meg Fotó: Pexels

Az etanolt, metanolt és más szereket tartalmazó ital rendkívül mérgező volt. Az etanol nagy mennyiségű fogyasztása májkárosító és idegrendszeri problémákat okozhat. A metanol is súlyosan mérgező, mivel szervezetünkben aldehiddé és savvá alakul, ami vakságot, szervkárosodást vagy halált idézhet elő.

A rendőrség vizsgálata szerint az alkoholt egy motoros férfi árusította és az ital borzalmas körülmények között készült. Az áldozatok közül többen közterületen estek össze és meghalt. Sokan sikeresen eljutottak a kórházba, de később életüket vesztették.

Jelenleg 11 ember hunyt el a mérgező alkohol miatt és 14 embert kezelnek mérgezéssel. 10 ember embert még az intenzív osztályon ápolnak, 3 embert már csak megfigyelés miatt tartanak benn, míg egy férfi már haza mehetett.

A hatóságok nagy erőkkel keresik a mérgező alkoholt árusító elkövetőt. Az italt nem megfelelő környezetben készítették, így az összetétele komoly károkat okoz az emberi szervezet számára - írja a People.