Rettenetes tragédia: 11 ember életét követelte a gyilkos alkoholos ital

A rendőrség az eset kapcsán vizsgálatot indított.
Az utcán árulták az alkoholos italokat, amelyek majdnem egy tucat ember életének vetettek véget. Kolumbia Barranquilla nevű városában hajléktalan embereknek és utcai árusoknak adták el a mérgező alkoholos készítményt.
Az etanolt, metanolt és más szereket tartalmazó ital rendkívül mérgező volt. Az etanol nagy mennyiségű fogyasztása májkárosító és idegrendszeri problémákat okozhat. A metanol is súlyosan mérgező, mivel szervezetünkben aldehiddé és savvá alakul, ami vakságot, szervkárosodást vagy halált idézhet elő.
A rendőrség vizsgálata szerint az alkoholt egy motoros férfi árusította és az ital borzalmas körülmények között készült. Az áldozatok közül többen közterületen estek össze és meghalt. Sokan sikeresen eljutottak a kórházba, de később életüket vesztették.
Jelenleg 11 ember hunyt el a mérgező alkohol miatt és 14 embert kezelnek mérgezéssel. 10 ember embert még az intenzív osztályon ápolnak, 3 embert már csak megfigyelés miatt tartanak benn, míg egy férfi már haza mehetett.
A hatóságok nagy erőkkel keresik a mérgező alkoholt árusító elkövetőt. Az italt nem megfelelő környezetben készítették, így az összetétele komoly károkat okoz az emberi szervezet számára - írja a People.
