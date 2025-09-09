Dermesztő: ilyen hatással van az alkohol a szervezetünkre

Szívünket rombolja, agyunkat megtámadja, májunkat mérgezi – mégis milliók áltatják magukat azzal, hogy egy pohár bor vagy korsó sör ártalmatlan. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban nincs biztonságos mennyiség: az alkohol a 1-es csoportba sorolt rákkeltők közé tartozik, ugyanabba a kategóriába, mint a dohányzás, és legalább hétféle daganattípus kialakulásával hozták összefüggésbe.

Az alkohol fogyasztás csökkentésével számos halálos kockázatot védhetünk ki Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A kutatások azt is igazolják, hogy még a könnyű vagy mérsékelt ivás is növeli a szívbetegség, a májkárosodás és a depresszió kockázatát. De van jó hír is: az okozott károk nem visszafordíthatatlanok.

Az alkohol elhagyásának előnyei fokozatosan jelentkeznek

– mondja Debbie Shawcross professzor, a londoni King’s College Hospital májspecialistája, majd hozzátette:

„Az első hetekben javul az alvásminőség, a koncentráció, a folyadékháztartás és az emésztés. Hosszabb távon csökken a vérnyomás, és a máj terhelése is mérséklődik”.

Legyen szó teljes absztinenciáról vagy egyszerűen kevesebb italról, az alkohol elhagyása csökkenti a súlyos betegségek kockázatát, és hosszabb, egészségesebb életet biztosíthat - írja a Daily Mail.

Lássuk, hogyan rombolja a szervezetet, és milyen változásokat tapasztalhatunk, ha búcsút intünk neki.

Jobban alszol, és javul a lelki egészséged

Sokan esküsznek egy esti ital altató hatására, de fontos tudni: az alkohol nyugtató, nem pedig természetes alvássegítő. A jó hír: ez a folyamat visszafordítható. Vannak, akik már pár nap után tapasztalják a javulást, de a legtöbb embernél néhány hónap után rendeződik az alvás és a hangulat, ahogy az agy kémiai egyensúlya helyreáll.

Segít az emésztésen, csökkenti a refluxot

Az alkohol irritálja a gyomrot, és ellazítja a záróizmot, amely megakadályozza, hogy a sav visszajusson a nyelőcsőbe – ez gyomorégést és refluxot okoz. Fekve, italozás után a helyzet még rosszabb. Az alkohol elhagyása szinte azonnal enyhíti a refluxot, sokan már napokon belül nyugodtabb emésztést tapasztalnak.

Megvédi a szívet

Az alkohol növeli a vérnyomást, fokozza az oxidatív stresszt, károsítja a vér fehérjéit, emeli a „rossz” koleszterint, és nagyobb eséllyel vezet stroke-hoz vagy szívrohamhoz. Az alkohol okozta gyulladás pedig növeli a vérrögök kialakulásának esélyét. A pozitívum: ha abbahagyjuk az ivást, a szabad gyökök távozni kezdenek a szervezetből, és a szív állapota már az első naptól javulni kezd.