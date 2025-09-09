Dermesztő: ilyen hatással van az alkohol a szervezetünkre

Már a kismértékű alkohol fogyasztás is megnöveli a rák kialakulását. De van megoldás a problémára.
Szívünket rombolja, agyunkat megtámadja, májunkat mérgezi – mégis milliók áltatják magukat azzal, hogy egy pohár bor vagy korsó sör ártalmatlan. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint azonban nincs biztonságos mennyiség: az alkohol a 1-es csoportba sorolt rákkeltők közé tartozik, ugyanabba a kategóriába, mint a dohányzás, és legalább hétféle daganattípus kialakulásával hozták összefüggésbe.
A kutatások azt is igazolják, hogy még a könnyű vagy mérsékelt ivás is növeli a szívbetegség, a májkárosodás és a depresszió kockázatát. De van jó hír is: az okozott károk nem visszafordíthatatlanok.
Az alkohol elhagyásának előnyei fokozatosan jelentkeznek
– mondja Debbie Shawcross professzor, a londoni King’s College Hospital májspecialistája, majd hozzátette:
„Az első hetekben javul az alvásminőség, a koncentráció, a folyadékháztartás és az emésztés. Hosszabb távon csökken a vérnyomás, és a máj terhelése is mérséklődik”.
Legyen szó teljes absztinenciáról vagy egyszerűen kevesebb italról, az alkohol elhagyása csökkenti a súlyos betegségek kockázatát, és hosszabb, egészségesebb életet biztosíthat - írja a Daily Mail.
Lássuk, hogyan rombolja a szervezetet, és milyen változásokat tapasztalhatunk, ha búcsút intünk neki.
Sokan esküsznek egy esti ital altató hatására, de fontos tudni: az alkohol nyugtató, nem pedig természetes alvássegítő. A jó hír: ez a folyamat visszafordítható. Vannak, akik már pár nap után tapasztalják a javulást, de a legtöbb embernél néhány hónap után rendeződik az alvás és a hangulat, ahogy az agy kémiai egyensúlya helyreáll.
Az alkohol irritálja a gyomrot, és ellazítja a záróizmot, amely megakadályozza, hogy a sav visszajusson a nyelőcsőbe – ez gyomorégést és refluxot okoz. Fekve, italozás után a helyzet még rosszabb. Az alkohol elhagyása szinte azonnal enyhíti a refluxot, sokan már napokon belül nyugodtabb emésztést tapasztalnak.
Az alkohol növeli a vérnyomást, fokozza az oxidatív stresszt, károsítja a vér fehérjéit, emeli a „rossz” koleszterint, és nagyobb eséllyel vezet stroke-hoz vagy szívrohamhoz. Az alkohol okozta gyulladás pedig növeli a vérrögök kialakulásának esélyét. A pozitívum: ha abbahagyjuk az ivást, a szabad gyökök távozni kezdenek a szervezetből, és a szív állapota már az első naptól javulni kezd.
Az alkohol depresszáns és neurotoxin is egyben: zsugorítja az agyszövetet, rontja a memóriát, felborítja a dopamin- és szerotoninszintet, ami rosszkedvhez és motivációvesztéshez vezet. Az absztinencia segít helyreállítani az agyi egyensúlyt, így tisztább gondolkodást, jobb közérzetet és kisebb demenciakockázatot eredményez.
A máj az elfogyasztott alkohol akár 98 százalékát feldolgozza, nagyjából óránként egy ital sebességgel. A túlzott mennyiség azonban felhalmozódik a vérben, és folyamatos kényszermunkára készteti a szervet. Ennek következménye a zsírfelhalmozódás, a gyulladás, majd a hegesedés – végső stádiumban cirrózis, amely halálos is lehet. Az alkohol okozta cirrózisos betegek közül minden hatodiknál kialakul májrák. A jó hír: a hosszú távú absztinencia drámaian csökkenti a cirrózis és a rák kockázatát. De még a mérsékelt ivásra való átállás is jelentősen védi a májat.
Minden egyes ital növeli a rizikót. Már heti egy pohár is 3 százalékkal emeli. Egy napi kis pohár bor – körülbelül heti 10 egység – 15 százalékkal fokozza a kockázatot. Két üveg bor hetente – 20 egység – 27 százalékkal növeli az esélyt, ami azt jelenti, hogy 100 nő közül 14-nél alakul ki mellrák, ha ezen a szinten fogyasztanak alkoholt. Az alkohol összefüggésbe hozható továbbá a máj-, száj-, fej-nyak-, bél- és torokrákkal is. A józanság azonban csökkenti a veszélyt, és minél tovább tartjuk magunkat hozzá, annál alacsonyabb lesz a rák kialakulásának kockázat.
