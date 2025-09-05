Nagy a baj: halálos járvány terjed, rémisztőek a tünetek

Ebolajárványt jelentettek be a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol 15 ember – köztük négy egészségügyi dolgozó –, halt meg, és több tucatnyian megfertőződtek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) két tonna létfontosságú készlettel sietett a helyszínre, többek közt személyi védőfelszereléssel, mobil laborfelszereléssel és orvosi csomagokkal.

Halálos járvány terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban / Fotó: Pexels (illusztráció) / Pexels (illusztráció)

Ebolajárványt terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Az egészségügyi hatóságok szeptember 4-ig 28 gyanús esetről számoltak be. A riasztást a Bulape és Mweka egészségügyi zónákban adták ki, ahol a betegeknél ezek a jellemző tünetek jelentkeztek: láz, hányás, hasmenés és vérzés.

Szeptember 3-án a Kinshasai Nemzeti Biomedikai Kutatóintézet laborvizsgálatai az Ebola Zaire törzset azonosították kórokozóként. Egy nemzeti gyorsreagálású csoportot küldtek ki, az Egészségügyi Világszervezet szakértőivel együtt, akik a betegség nyomon követésében, laboratóriumi elemzésben, a betegellátásban és a fertőzés ellenőrzésében nyújtanak segítséget - írja a Daily Star. Céljuk a betegség folyamatos megfigyelésének megszervezése, a biztonsági protokollok megerősítése az egészségügyi intézményekben, valamint a sürgősségi kezelés biztosítása. A térség azonban továbbra is nehezen megközelíthető, a segítők kimerítő, egész napos utat tesznek meg Tshikapából, a tartományi fővárosból, miközben a repülési lehetőségek korlátozottak.

Az ország hosszú évek óta szerzett tapasztalataira támaszkodva a vírusfertőzések kezelésében, szorosan együttműködünk az egészségügyi hatóságokkal, hogy fokozzuk a kulcsfontosságú intézkedéseket, és a lehető leghamarabb véget vessünk a járványnak

- mondta el Dr. Mohamed Janabi, a WHO afrikai regionális igazgatója.

Az NHS szerint az Ebola súlyos és ritka fertőzés, amely jellemzően bizonyos afrikai régiókban fordul elő. A vírust fertőzött személy vagy vadállat testnedveivel való érintkezés útján lehet elkapni. A tünetek általában a a fertőzés után 2–21 nappal jelentkeznek. Ezek hirtelen is kialakulhatnak, és influenzaszerű állapotot idézhetnek elő, például magas lázat, extrém fáradtságot és fejfájást. A fertőzötteknél előfordulhat vér a székletben, kiterjedt véraláfutások, valamint vérzés a fülből, szemből, orrból vagy szájból. Kongó legutóbbi ebola járványa 2022 áprilisában volt Ékvátor tartományban, és kevesebb mint három hónap alatt megszűnt az egészségügyi hatóságok erőfeszítéseinek köszönhetően. Az országban 1976 óta eddig összesen 15 járványt regisztráltak.